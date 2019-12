Κανάλι της κρατικής τηλεόρασης του Καναδά, έκοψε την σκηνή όπου ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Μακόλεϊ Κάλκιν στο «Μόνος στο σπίτι 2»

Συζητήσεις ξεσήκωσε η επιλογή των υπευθύνων της κρατικής καναδικής τηλεόρασης να «κόψουν» τον Ντόναλντ Τραμπ από τη σκηνή ξεσήκωσε συζητήσεις.

Η επίσημη αιτιολογία της Canadian Broadcasting Company (CBC) ήταν ότι αφαίρεσε την σύντομη παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ – και τότε επιχειρηματία – μαζί με συνολικά 8 λεπτά από το 2014 προκειμένου να κάνει χώρο για διαφημίσεις.

Στην ταινία του 1992 ο Τραμπ συναντά τον Μακόλεϊ Κάλκιν σε ξενοδοχείο Plaza στη Νέα Υόρκη και του δείχνει που βρίσκεται το λόμπι.

Το «κόψιμο» δεν παρέλειψε να σχολιάσει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με την προσφιλή στον ίδιο μέθοδο των αναρτήσεων στο Twitter εμπλέκοντας ακόμα και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Αρχικά σχολίασε «μάλλον του Τζάστιν Τ. δεν του άρεσε ότι τον υποχρέωσα να πληρώσει στο ΝΑΤΟ ή με τη συμφωνία για το εμπόριο» ενώ στη συνέχεια επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις έγραψε «η ταινία δεν θα είναι ποτέ η ίδια (αστειεύομαι)».

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019