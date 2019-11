Κινδυνεύει με φυλάκιση επειδή κυκλοφορούσε γυμνόστηθη στο σπίτι της

Μία Αμερικανίδα πολίτης της Γιούτα κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση όπως και να καταγραφεί στο μητρώο των σεξουαλικών παραβατών επειδή κυκλοφορούσε γυμνόστηθη… μέσα στο σπίτι της, παρουσία των παιδιών του συζύγου της.

Η 27χρονη Τίλι Μπιουκάναν έκανε εργασίες παρέα με τον σύζυγό της στο γκαράζ του σπιτιού της, στα προάστια του Σολτ Λέικ Σίτι, όταν έπεσε γύψος στα ρούχα και των δύο. Εκείνοι αποφάσισαν να βγάλουν τα ρούχα τους και να συνεχίσουν τα μαστορέματά τους, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της συντηρητικής Γιούτα σε επιστολή του προς τον δικηγόρο της γυναίκας.

Εκείνη την στιγμή, που η 27χρονη μαστόρευε με τον σύζυγό της, τα παιδιά του, από άλλο προηγούμενό του γάμο, ηλικίας 9, 10 και 13 ετών, μπήκαν μέσα στο γκαράζ και την είδα γυμνόστηθη. Η γυναίκα έσπευσε να εξηγήσει την ενέργειά της, δηλώνοντας φεμινίστρια και, εφόσον ο πατέρας τους μπορεί να κυκλοφορεί γυμνός από την μέση και πάνω τουλάχιστον, τότε δε υπάρχει κανένας λόγος για να μην της επιτρέπεται και εκείνης να κάνει το ίδιο.

The Colorado attorney who represents the #FreeTheNipple movement said charging Tilli Buchanan with a crime for being topless in her own home violated her constitutional rights. https://t.co/j8RFKyln0Q

