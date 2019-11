Η Βενετία επλήγη χθες από την δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ιστορική βασιλική του Αγίου Μάρκου και να βυθιστούν στο νερό πολλές από τις πλατείες και τα σοκάκια της.

Ο δήμαρχός της Λουίτζι Μπρουνιάρο ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει τη Βενετία σε κατάσταση καταστροφής και προειδοποίησε για σοβαρές καταστροφές.

Αξιωματούχοι της πόλης ανακοίνωσαν ότι χθες στις 10.50 μμ η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966.

Flood hits the canal city of #Venice

The high-water mark hit 187 centimeters, meaning more than 85% of the city was flooded.

St. Mark's Square is particularly affected by the high tides pic.twitter.com/uTYYmK4O1l

— EHA News (@eha_news) November 13, 2019