Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βενετία, η οποία είναι αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 50 ετών. Την ίδια στιγμή πληροφορίες από ιταλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δύο νεκρούς άνδρες. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις ακόμα.

Αργά το βράδυ της Τρίτης και εν μέσω ισχυρής βροχόπτωσης το νερό έφτασε το 1 μέτρο και 87 εκατοστά, κοντά στο 1,94 που είχε καταγραφεί το 1966. Πρόκειται δηλαδή για τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα στην ιστορία της πόλης.

Το 85% και πλέον της πόλης πλημμύρισε, ανέφεραν οι τοπικές Αρχές. Μεταξύ των πλημμυρισμένων δομών και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Σήμερα το πρωί το επίπεδο του νερού υποχώρησε, ωστόσο ενός της ημέρας αναμένεται νέα άνοδός του.

As the second-highest tide ever recorded swept through Venice, the crypt of Saint Mark’s Basilica has been flooded for the sixth time in 1,200 years https://t.co/DCC58rEA23 pic.twitter.com/aeI54PuE0U

Ο δήμαρχος, Λουίτζι Μπρουγκνάρο, τόνισε πως τα επίπεδα του νερού θα δημιουργήσουν «μία πληγή, που θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια». Το κόστος των ζημιών, όπως εκτίμησε, θα είναι «πολύ υψηλό».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο δήμαρχος υπογράμμισε πως το οικονομικό κόστος των πλημμυρών είναι πιθανό να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμος κληρικός δήλωσε πως η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου στην πόλη κινδυνεύει να υποστεί «ανεπανόρθωτες» ζημιές.

«Η Βασιλική υφίσταται δομική ζημιά επειδή το νερό έχει ανέβει και έτσι προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά, ιδιαίτερα όταν στεγνώνει στο κάτω μέρος των μωσαϊκών και της επίστρωσης με πλακάκια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχιεπίσκοπος της Βενετίας Φραντσέσκο Μοράλια.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, ο Μπρουνιάρο δήλωσε: «Ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Εξαιτίας των πλημμυρών ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για έναν 78χρονο Βενετσιάνο ο οποίος έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπαθούσε να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρικές αντλίες στην πλημμυρισμένη κατοικία του.

«Ζητάμε βοήθεια από την κυβέρνηση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής».

Η Πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από ένα μέτρο νερό, ενώ ο Καθεδρικός (σ.σ. που προαναφέρθηκε) πλημμύρισε για έκτη φορά σε 1.200 χρόνια – αυτή ήταν η δεύτερη τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η τελευταία φορά ήταν τον Νοέμβριο του 2018, όταν προκλήθηκαν ζημιές ύψους 2.2 εκατομμυρίων ευρώ.

Τοπικός κυβερνήτης περίγραψε τις «εικόνες αποκάλυψης» τις οποίες αντίκρισε, τονίζοντας πως η «πόλη έχει γονατίσει. Η τέχνη, η εκκλησία, τα καταστήματα και τα σπίτια… Η Βενετία ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κύμα (σ.σ. πλημμυρών)».

Venice residents and tourists waded through the floodwaters that have taken over much of the lagoon city. People were warned of the rising water with sirens and nursery schools were closed as a precaution. https://t.co/9Cg6PPseIa pic.twitter.com/Ndp4KcNCvJ

— ABC News (@ABC) November 13, 2019