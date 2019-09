Σε σκωτσέζικο ντους έχουν μετατραπεί οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, ενώ ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για την κρίσιμη σύνοδο της 17ης – 18ης Οκτωβρίου και τη θεωρητικά οριστική έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο άρχισαν σήμερα, με τη συνάντηση του Βρετανού υπουργού για το Brexit, Στίβεν Μπάρκλεϊ, και τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ε.Ε., Μισέλ Μπαρνιέ.

Οι ελπίδες για την αποτροπή ενός άτακτου δείχνουν οριακά υψηλότερες σήμερα με τη συνάντηση στις Βρυξέλλες των επικεφαλής διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, μία ημέρα αφότου το Λονδίνο παρέδωσε τις προτάσεις του επί της συμφωνίας αποχώρησης.

Ο Μισέλ Μπαρνιέ και ο Στιβ Μπάρκλεϊ συζήτησαν το θέμα του backstop, της δικλείδας ασφαλείας για την αποτροπή ενός σκληρού ιρλανδικού συνόρου, όπως επίσης και τις ιδέες που πρότεινε το Λονδίνο, όπως έγινε γνωστό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου, οι Βρυξέλλες και το Λονδίνο βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η Βρετανία θέλει την εξάλειψη του όρου του backstop υπό τον φόβο ότι θα δεσμευτεί επ’ αόριστον από τους τελωνειακούς κανονισμούς της ΕΕ, ενώ οι Βρυξέλλες επιμένουν στην ανάγκη εγγυήσεων.

«Απέχουμε πολύ από μια συμφωνία που θα μπορούσε να ταιριάξει με τις κόκκινες γραμμές της ΕΕ, όμως ίσως να υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια συμφωνία» είπε σήμερα μια διπλωματική πηγή στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Mετά τη συνάντηση ο Μπάρκλεϊ είπε ότι τα πράγματα πάνε καλά και ότι θα υπάρξει συμφωνία, καθώς αυτός είναι και ο κοινός στόχος και των Βρυξελλών και του Λονδίνου. Πρόσθεσε πως την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουν οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.

«Πιστεύω ότι οι δύο πλευρές θέλουν να φθάσουν σε μια συμφωνία και εργαζόμαστε σκληρά για αυτό» υπογράμμισε ο Μπάρκλεϊ.

Από την πλευρά του, μετά τη συνάντηση με τον Μισέλ Μπαρνιέ, ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για το Brexit διατύπωσε σήμερα την εκτίμηση ότι υπάρχει μια «ώθηση» στις συζητήσεις με την ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την αποχώρηση της Βρετανίας.

Our work on #Brexit continues, with full respect for #UK 🇬🇧, our partner and ally. The EU will remain vigilant and continue to apply all EU principles and values. We are determined to try & reach an agreement 👇 https://t.co/8Lxl0j7891

— Michel Barnier (@MichelBarnier) September 20, 2019