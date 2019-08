«Σεισμό» στον πολιτικό κόσμου του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει η απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να κλείσει τη Βουλή των Κοινοτήτων τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου.

Την 14η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Ομιλία της Βασίλισσας, η οποία κατά παράδοσιν παρουσιάζει τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. H Βουλή των Κοινοτήτων επρόκειτο να ανοίξει κανονικά μετά τη θερινή διακοπή στις 3 Σεπτεμβρίου.

Ο Τζόνσον δήλωσε ότι «οι βουλευτές θα έχουν τη ευκαιρία να συζητήσουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης και την προσέγγισή της για το Brexit πριν από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής (17 και 18 Οκτωβρίου) και στην συνέχεια θα έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στις 21 και 22 Οκτωβρίου, όταν θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα». «Εάν επιτύχω συμφωνία με την ΕΕ, το κοινοβούλιο θα μπορεί να εγκρίνει τον νόμο για την επικύρωση της συμφωνίας πριν από την 31η Οκτωβρίου», πρόσθεσε.

«Οι εβδομάδες που προηγούνται του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ζωτικής σημασίας για τις διαπραγματεύσεις μου με την ΕΕ», τόνισε προσθέτοντας: «Επιδεικνύοντας ενότητα και αποφασιστικότητα, έχουμε μία ευκαιρία να αποσπάσουμε μία νέα συμφωνία η οποία να μπορεί να εγκριθεί από το κοινοβούλιο».

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα συνέλθει την προσεχή Τρίτη. Οι βουλευτές δεν θα συνεδριάσουν παρά για λίγες ημέρες πριν από την διακοπή των εργασιών μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Αυτό το σφικτό χρονοδιάγραμμα καθιστά αδύνατο για τους βουλευτές που είναι αντίθετοι με ένα Brexit χωρίς συμφωνία να περάσουν την αναγκαία νομοθεσία για την αποτροπή αυτού του σεναρίου την 31η Οκτωβρίου.

Σε διαδικτυακή αίτηση στην ιστοσελίδα του βρετανικού κοινοβουλίου, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 150.000 υπογραφές πολιτών που ζητούν να μην κλείσει η Βουλή. «Η Βουλή δεν μπορεί να παύσει τη λειτουργία της ούτε να διαλυθεί αν δεν και μέχρι να επεκταθεί επαρκώς η περίοδος του Άρθρο 50 ή ακυρωθεί η πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ» αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Από την άλλη, πολιτικοί και μέλη οργανώσεων υπέρ της παραμονής στην ΕΕ προσπαθούν δια της νομικής οδού να μπλοκάρουν το κλείσιμο της Βουλής και κατά συνέπεια ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Δικηγόρος κατέθεσε επίσημη πρόταση σε δικαστήριο τη Σκωτίας, η οποία – εφόσον εγκριθεί – θα μπορούσε να αποτρέψει τον κλείσιμο της Βουλής. Η βουλευτής του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας Τζοάνα Τσέρι ζήτησε η πρόταση αυτή να εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος

Urgent motion filed in case of Cherry & Ors v Advocate General for urgent order ruling PM actions to suspend parliament unlawful #NoDealBrexit https://t.co/7RPPbkmDTI

— Joanna Cherry QC MP (@joannaccherry) August 28, 2019