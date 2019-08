Μεγάλη κινητοποίηση στο δυτικό Λονδίνο, όπου έχει ξεσπάσει φωτιά σε πολυκατοικία κοντά στον Πύργο Γκρένφελ, την 24ώροφη πολυκατοικία που τον Ιούνιο του 2017 είχε γίνει… τάφος για 72 ανθρώπους.

Τουλάχιστον εξήντα πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, «η φωτιά έχει εξαπλωθεί σε έξι ορόφους, δεν έχω εικόνα πως είναι εσωτερικά, ωστόσο απ’έξω το κτήριο φαίνεται να φλέγεται από τη μία πλευρά.

BREAKING: A fire has broken out in a flat within a tower block on Darfield Way in #NottingHill, #W10.

London Fire Brigade say they currently have 60 firefighters at the scene. pic.twitter.com/78HgiDasNp

— London 999 Feed (@999London) August 23, 2019