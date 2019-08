Σεισμική δόνηση μεγέθους 7 βαθμών σημειώθηκε ανοικτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ, εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το USGS, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 227 χιλιομέτρων από την πόλη Τελούκ Μπετούνγκ της νήσου.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ινδονησίας κάλεσε τους κατοίκους στην ακτή Μπάντεν του νησιού Ιάβα να «απομακρυνθούν αμέσως σε πιο ψηλά σημεία».

strong #earthquake shakes Southwest of Sumatra, #Indonesia 7 min ago. More info at: https://t.co/fIbnmqiVGq pic.twitter.com/Occbk6auRC

— EMSC (@LastQuake) August 2, 2019