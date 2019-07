Διαταγή για διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας, προκειμένου να διερευνηθεί η καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικού εναντίον αλλοδαπού εντός του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η κίνηση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ έρχεται έπειτα από τη σχετική καταγγελία του αλλοδαπού, αλλά και τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο ενός βίντεο όπου καταγράφει το περιστατικό ο αδελφός του θύματος.

Athens airport police action with my brother when he wants to come back to Lesvos!

No to fascism! pic.twitter.com/mDZtBbBQVx

