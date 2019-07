Τα συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – μέσω του Προέδρου της και του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων – δέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιτυχία του στις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, έσπευσε να συγχαρεί τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την καθαρή του νίκη. «Γνωρίζετε την προσωπική μου σύνδεση με την Ελλάδα και τον λαό της που έχει περάσει τόσα πολλά την τελευταία δεκαετία. Η αξιοπρέπεια, η αντοχή και η ευρωπαϊκή δέσμευση των Ελλήνων αξίζουν σεβασμό» έγραψε στο Twitter.

🇬🇷🇪🇺 @kmitsotakis , I would like to congratulate you on your clear victory in the legislative elections. You know my personal attachment to Greece and its people who have endured so much over the last decade. The dignity, resilience & European commitment of Greeks commend respect. pic.twitter.com/JrL8Si94dN

Σύναψε μάλιστα στο μήνυμα του και την ακόλουθη επιστολή:

«Αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη

Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την καθαρή σας νίκη στις βουλευτικές εκλογές.

Γνωρίζετε τη σύνδεσή μου με την Ελλάδα και τους ανθρώπους της, που έχουν υποφέρει πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Η αξιοπρέπεια, η αντοχή και η ευρωπαϊκή δέσμευση των Ελλήνων σε όλη τη διάρκεια αυτών των ετών αξίζουν σεβασμό.

Μια μεγάλη πρόκληση – και ένα από τα πιο περήφανα επιτεύγματα – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας είχα την τιμή να αποτελώ Πρόεδρος, ήταν η παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, ώστε να γυρίσει την σελίδα της κρίσης και να δημιουργήσει ένα μέλλον για τον ίδιο της τον εαυτό. Η Ελλάδα είναι τώρα στη σωστή της θέση, στην καρδιά της Ευρώπης και του ευρώ. Έχει επιτύχει πολλά, όμως απομένουν κι άλλα για να κάνει.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην προσωπική σας ικανότητα και στην ικανότητα των Ελλήνων, ώστε να ανοίξουν ένα νέο, πιο λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία της χώρας σας. Μπορείτε να υπολογίζετε στην προσωπική μου υποστήριξη και στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τα καταφέρετε».

Συγχαρητήρια και καλή τύχη ευχήθηκε μέσω Twitter στον Κυριάκο Μητσοτάκη o Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, Πιερ Μοσκοβισί.

Παράλληλα, έκανε αναφορά και στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος «έκανε πολλά για τη χώρα του και την Ευρώπη».

Thanks to @tsipras_eu who has done a lot for his country and for Europe, congratulations and best of luck to @kmitsotakis in pursuing the job of getting the Greek economy back on its feet. The @EU_Commission will always be at the side of the Greek people. 🇬🇷 🇪🇺

