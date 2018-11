Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στάθηκε δίπλα στην μπασκετική ομάδα του συλλόγου και τη βοήθησε να πάρει τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με τον Αρη, για την 7η αγωνιστική της Basket League. Οι «ασπρόμαυροι» οπαδοί έδωσαν ρυθμό στους παίκτες του Παπαθεοδώρου, τους στήριξαν όταν οι φιλοξενούμενοι έκαναν την αντεπίθεσή τους και στο τέλος όλοι μαζί πανηγύρισαν τη νίκη απέναντι στον συμπολίτη.

Ένα ακόμα παιχνίδι στο Παλατάκι, στο οποίοι οι φίλαθλοι των γηπεδούχων δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα και έδειξαν την αγάπη τους για τον Δικέφαλο του Βορρά. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τους οπαδούς της για τη στήριξη και τη βοήθειά τους και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

Together we are stronger ⚫️⚪️ pic.twitter.com/CJISr5uoLG

— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 27, 2018