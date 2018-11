Με κεντρικό σύνθημα «Share the Love», το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ -Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά το πιο Χριστουγεννιάτικο Βazaar της πόλης, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Theoxenia Palace» στο Κεφαλάρι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Πρωτότυπα δώρα για μικρούς και μεγάλους, μοναδικά στολίδια για την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, λαχταριστές λιχουδιές, χειροποίητες δημιουργίες, βιβλία, κοσμήματα αλλά και πολλές εκπλήξεις περιμένουν όλους όσους βρεθούν στο Bazaar ώστε να μπουν στο εορταστικό κλίμα, χαρίζοντας χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».

Όπως κάθε χρόνο από το Bazaar θα μπορείτε να προμηθευτείτε και το γούρι του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» για το 2019, το οποίο φέτος είναι αφιερωμένο στην «ΑΓΑΠΗ».

Το γούρι είναι σχεδιασμένο από την επικεφαλής της Επιτροπής «ELPIDA Youth» κυρία Μαριάννα Γουλανδρή Λαιμού και κατασκευασμένο από τo γνωστό κοσμηματοπωλείο «SERKOS». Όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την στήριξη των σκοπών του Συλλόγου, και συγκεκριμένα στην στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους.

Αντλώντας έμπνευση από τις έννοιες της «αγάπης» και της «προσφοράς», τα παιδιά, οι γονείς και οι εθελοντές του «Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ» έχουν ετοιμάσει μοναδικές Xριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες, ενώ οι ομάδες των Συλλόγων «ΕΛΠΙΔΑ», «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», η Επιτροπή «ELPIDA Youth», όπως και το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», έχουν επιλέξει με κέφι μια σειρά από προϊόντα τα οποία θα διαθέτουν στο Bazaar αποκλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών τους.

Στο bazaar συμμετέχουν 44 μεγάλες εταιρείες, διαθέτοντας μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα στο Βazaar μπορείτε να βρείτε προϊόντα των εταιρειών:

ANATOL, A’SHK, BIJOU BIJOU, CASA, COTTON PRINCE, FIRST HOME DESIGN, IORDANIS, KΑNDARAKIS, KESSARIS, STUDIO KOSTA BODA ILLUM, KΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, ILIAS LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, Look@Me, MARISCHA, ΜΕΛΙΣΣΑ Εκδόσεις, MR & SON, NΑKASPAPER, PAPASPIROU, HANDMADE WITH LOVE, SANDRINE & JO, SERKOS, SCAPERDAS, LIPSHOP, TREASUREBOX BY ANNITA, TALY’S TALES, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, LA FENETRE, SUPER CAKES, CHIP&CHIP, ZARIF CREATIONS, BLEECKER AND LOVE, VST, BESPOKΕ ATHENS, THIROS, ONAR, KOKU concept, AEGLI Premium Organics, BOULE DE VERRE, LOVE & LIGHT, THE WHITE TREE, MANOLO, DIAMOND CLUB.

Ετοιμάστε τις λίστες με τα Χριστουγεννιάτικα δώρα σας και ελάτε στο Bazaar του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» να μοιράσουμε για ακόμα μία χρονιά αγάπη στα παιδιά μας!