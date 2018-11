Κόκκινο έχει χτυπήσει το πολιτικό θερμόμετρο στις ΗΠΑ, αφού μετά το μπαράζ αποστολών τρομοδεμάτων σε εξέχουσες προσωπικότητες των Δημοκρατικών, αυτή τη φορά άγνωστοι φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον του γραφείου Ρεπουμπλικανού υποψήφιου στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Όπως είναι λογικό, στις Αρχές σήμανε αμέσως συναγερμός, αφού το κλίμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ήδη τεταμένο, μόλις 9 μέρες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Volusia County, στην Daytona Beach.

Το προσωπικό του προεκλογικού γραφείου μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις παρακείμενου εστιατορίου, ενώ τα γραφεία έκλεισαν για τουλάχιστον ένα 24ωρο.

No one was hurt. At least 4 bullets went through the windows pic.twitter.com/34a6MEthJR

— Mike Springer WFTV (@mspringerwftv) October 29, 2018