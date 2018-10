Οι νέες τεχνολογίες είναι σε θέση να διασφαλίσουν ανάπτυξη μέχρι και 30% μέσα στην επόμενη δεκαετία, είναι πεπεισμένος γγ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Ρομπέρτ Ασεβέντο. Στην τριήμερη διάσκεψη του ΠΟΕ με τίτλο «Εμπόριο 2030», οι εργασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, αρκετοί συμμετέχοντες εξέφρασαν αισιοδοξία για τις προοπτικές κυρίως της κινεζικής οικονομίας και χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Πεκίνου να μεταρρυθμίσει και να ανοίξει σταδιακά την κινεζική αγορά. Ειδικοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανώσεων τόνισαν ότι τα τελευταία 40 χρόνια η Κίνα εφαρμόζει πολιτικές και μέτρα που προωθούν την εγχώρια ανάπτυξη και ταυτόχρονα ωφελούν την παγκόσμια οικονομία.

Η Κάρολιν Φρόιντ επικεφαλής της διεύθυνσης Μακροοικονομίας, Εμπορίου και Επενδύσεων στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια μεγάλη οικονομία, η οποία ορθώς κινείται με μικρά βήματα προς την ανάπτυξη. Νομίζω ότι θα είναι ωφέλιμο τόσο για την Κίνα όσο και τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη αν η κινεζική οικονομία συνεχίσει να μετατρέπεται σε μια οικονομία που στηρίζεται στην κατανάλωση, αλλά ταυτόχρονα ευνοεί τις επενδύσεις και την ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών».

«Σε λίγα χρόνια θα λέμε Made in the Internet»

Παρουσιάζοντας έκθεση για την επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας στο Παγκόσμιο Εμπόριο τόνισε ότι «ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη έχουμε ωστόσο τη δυνατότητα να την διαμορφώσουμε».

Από την πλευρά του ο ιδρυτής της Alibaba της μεγαλύτερης κινεζικής εταιρίας διαδικτυακού εμπορίου Τζακ Μα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες: «Το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βγουν κερδισμένες από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση. Σε μερικά χρόνια δεν θα λέμε πια Made in China ή Made in Switzerland αλλά Made in the Internet. Για το λόγο αυτό ο κινέζος επιχειρηματίας τόνισε ότι προτεραιότητα κάθε κυβέρνησης στον κόσμο θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις στην υποδομή για ένα σταθερό και γρήγορο ίντερνετ.

Ο Ρίτσαρντ Κοζούλ Ράιτ επικεφαλής της διεύθυνσης παγκοσμιοποίησης και αναπτυξιακής στρατηγικής στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη θεωρεί τέλος ότι η εφαρμογή της κινεζικής πρωτοβουλίας «μια ζώνη, ένας δρόμος» θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών και κατά μήκος της εν λόγω ζώνης: «Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών ιδίως σε υπό ανάπτυξη χώρες. Οι προκλήσεις για την Κίνα ωστόσο είναι μεγάλες καθώς δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο διεθνώς. Δεν υπάρχει ωστόσο αμφιβολία ότι η κινεζική συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι και ισχυρή και θετική».

CCTV / Στέφανος Γεωργακόπουλος