Δύο ηλικιωμένες ακτιβίστριες για το κλίμα, ηλικίας 82 και 85 ετών, πρόλαβαν και έσπασαν την ενισχυμένη προθήκη όπου φυλάσσεται το αυθεντικό κείμενο της Μάγκνα Κάρτα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, προτού να τις σταματήσουν οι φύλακες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από την οργάνωση Just Stop Oil, η 82χρονη Δρ Σου Πάρφιτ, η οποία είναι και ιερέας της Αγγλικανικής Εκκλησίας, κρατά ένα καλέμι, ενώ η Τζούντι Μπρους, 85 ετών, χτυπά την προθήκη επανειλημμένα με σφυρί.

Στη συνέχεια η Πάρφιτ σηκώνει πλακάτ με το σύνθημα «Η κυβέρνηση καταπατά τον νόμο».

Το ιστορικό έγγραφο δεν έπαθε τίποτα, ανέφερε η βιβλιοθήκη.

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS

🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.

✈️ Donate to help us take action at airports this summer — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/uYMsvULce2

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) May 10, 2024