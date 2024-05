Το μήνυμα πως οι στρατηγικές δυνάμεις της Ρωσίας, είναι πάντα σε ετοιμότητα μάχης, έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην ομιλία του για την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης και τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τη Δύση ότι διακινδυνεύει μια παγκόσμια σύγκρουση και είπε πως η Μόσχα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να απειλήσει τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν κατηγόρησε τις «αλαζονικές» δυτικές ελίτ ότι ξεχνούν τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Σοβιετική Ένωση στην ήττα της ναζιστικής Γερμανίας και ότι υποδαυλίζουν τις συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Πούτιν απευθυνόταν σε Ρώσους στρατιώτες όλων των βαθμίδων στην Κόκκινη Πλατεία, όπου έλαβε χώρα η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση.

«Η Ρωσία θα κάνει το παν προκειμένου να αποτρέψει μια παγκόσμια σύγκρουση. Όμως την ίδια στιγμή δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλήσει. Οι στρατηγικές δυνάμεις μας είναι πάντοτε σε κατάσταση ετοιμότητας μάχης», είπε ο Πούτιν σε μια σύντομη ομιλία καθώς λεπτές νιφάδες χιονιού έπεφταν στην τεράστια πλατεία.

◾Attempts to distort the truth about World War II hinder those who pursue a colonial policy based on lies. ◾Revisionism and mockery of history, justification of Nazism, are part of the general policy of Western elites.… pic.twitter.com/9hjQhIvNgV

Μεταξύ άλλων ο Πούτιν έκανε λόγο για «προσπάθειες διαστρέβλωσης της αλήθειας για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» από εκείνους που ακολουθούν «μια αποικιακή πολιτική βασισμένη σε ψέματα», ενώ σημείωσε πως η «παραχάραξη της ιστορίας και η δικαιολόγηση του ναζισμού, αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής των δυτικών ελίτ».

Την ίδια ώρα ανέφερε ότι η Ρωσία «ποτέ δεν μείωσε τη συμβολή των υπόλοιπων συμμάχων» στη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, και ότι η χώρα του «θα θυμάται πάντα τον κοινό αγώνα και τις παραδόσεις της συμμαχίας στον αγώνα κατά του ναζισμού».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ήρωες», όσους μετέχουν «στην ειδική επιχείρηση», όπως βαφτίζει το Κρεμλίνο το πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία διέρχεται μια δύσκολη, κρίσιμη περίοδο» και ότι «η μοίρα της πατρίδας και το μέλλον της εξαρτάται από τον καθένα μας».

Αφού κάλεσε σε ενός λεπτού σιγή, ο Πούτιν τελείωσε την ομιλία του με τις ακόλουθες λέξεις: «Για τη Ρωσία! Για τη νίκη! Ζήτω!» δίνοντας το σήμα σε χιλιάδες στρατιώτες να απαντήσουν με τρεις δυνατές ζητωκραυγές.

Στην Κόκκινη Πλατεία παρήλασαν μονάδες του ρωσικού στρατού και άρματα μάχης ενώ στον αέρα πετούσαν μαχητικά αεροπλάνα με τους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου να παρακολουθούν.

Putin: The West is making attempts to distort the truth about the Second World War, since it interferes with colonial policy, tries to incite conflicts and interethnic enmity in the world, and restrain sovereign centers of development; Russia rejects claims of exclusivity by any… pic.twitter.com/GOZJvQ0Xja

