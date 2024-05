Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), μερικά εικοσιτετράωρα έπειτα από αιματηρά επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν δυνάμεις των Ταλιμπάν και καλλιεργητές παπαρούνας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το πρωί, βόμβα «τοποθετημένη σε μοτοσικλέτα εξερράγη (…) στην πόλη Φαϊζαμπάντ», την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπανταχσάν, ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

A video clip received by Afghanistan International captures the moment of an explosion in Faizabad, the capital of Badakhshan province. Local sources reported that the blast targeted Taliban members from the Ministry of Interior. As of now, no group has claimed responsibility for… pic.twitter.com/zkgF86pOl1

