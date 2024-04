Το YOU.MADE BY YOU. είναι ένα βιωματικό, παρεΐστικό «ταξίδι» ενσυναίσθησης με προορισμό την αυτογνωσία

Σύμφωνα με τον Όσκαρ Ουάιλντ, «το να αγαπάει κανείς τον εαυτό του, είναι η αρχή μίας σχέσης που μπορεί να κρατήσει μία ζωή». Ωστόσο, ο εμβληματικός Ιρλανδός συγγραφέας παρέλειψε να βάλει disclaimer πως για να καταφέρει κάποιος να αγαπήσει τον εαυτό του, χρειάζεται πρώτα να τον γνωρίσει και αυτό είναι μία άλλη, εξίσου σπουδαία αποστολή, ένα «ταξίδι» αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης το οποίο δεν τελειώνει ποτέ.

Αλήθεια, όμως, ποιο είναι το σημείο εκκίνησης αυτής της συναρπαστικής διαδρομής; Για τον καθένα μας, η «βουτιά» στα ενδότερα προκύπτει απρόβλεπτα με αφορμή κάποιον ή και κάποιο γεγονός. Και όσοι είχαμε την τύχη να βρεθούμε το Σάββατο στις 20 Απριλίου στο Floyd στην Πειραιώς για να μοιραστούμε το βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας YOU. MADE BY YOU. που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το WHAT’S UP της COSMOTE, σίγουρα δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία.

Και αυτό γιατί μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια μας, παρέα με τους πιο έμπειρους και κατάλληλους συνοδοιπόρους. Αυτούς που ειδάλλως δεν θα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε. Κάπως έτσι, εμείς και εκείνοι πραγματοποιήσαμε μία διαδραστική, παρεΐστικη εξερεύνηση, μία ανθρώπινη ζύμωση από την οποία «ανθίσαμε», βγήκαμε όλοι κερδισμένοι, λίγο πιο σοφοί και αναμφίβολα πολύ πιο έτοιμοι για τις εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει η ζωή μεγαλώνοντας.

Μία βουτιά προς τα μέσα και μία γενναία ανταλλαγή με ανεκτίμητους «θησαυρούς»

Το πρόγραμμα θα ξεκινούσε με τη θεματική ενότητα «Ο εαυτός μου», στην οποία ο κάθε συμμετέχοντας θα είχε τη δυνατότητα να μάθει ποιος είναι, τι πραγματικά θέλει και ποιες είναι οι επιλογές του. Πριν από αυτό, όμως, το κοινό, δηλαδή εμείς, έπρεπε να… ζεσταθούμε και από κοινό, δηλαδή εντελώς άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, να γίνουμε παρέα.

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, με ένα σύντομο warming up session και έπειτα, ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να ξεπεράσουμε τον φόβο και τους εαυτούς μας, να εκθέσουμε αβίαστα κομμάτια μας, τα οποία μερικές φορές διστάζουμε να αποκαλύψουμε ακόμη και στους πιο δικούς μας ανθρώπους. Σε αυτό το challenge, βέβαια, μας βοήθησε πολύ ο συντονιστής Βασίλης Βασιλειάδης, ενώ λίγο αργότερα, ο αγαπημένος σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας και η καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου ανέβηκαν στη σκηνή.

Παρέα με τον Βασίλη, τη Φωτεινή και τον Σωτήρη, λοιπόν, μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά. Συνδεθήκαμε στο ειδικό app της εκδήλωσης και απαντώντας στο ερώτημα «ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι για τον εαυτό σου» ξεκινήσαμε μία γενναία ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών και αποκαλύψεων, η οποία μας έδωσε την ευκαιρία να μας γνωρίσουμε αλλά και να γνωριστούμε καλύτερα, να καταλάβουμε τι πραγματικά θέλουμε και ποιες είναι οι επιλογές μας.

Παίρνουμε το παιδί από το χέρι, βρίσκουμε συμμάχους στην «αρένα» της σύγχρονης ζωής

Η επόμενη θεματική ήταν αυτή για την οποία ανυπομονούσα, καθώς σε αυτή συμμετείχε η αγαπημένη μου ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη, η οποία μαζί με τον Σωτήρη Τσαφούλια πραγματοποιήσαν το vidcast «Άστο για μετά», με θέμα την αναβλητικότητα και το άγχος που αυτή επιφέρει.

Οι δύο storytellers απάντησαν σε μερικές από τις ερωτήσεις του κοινού, μας βοήθησαν να απενοχοποιήσουμε την αναβολή, να μάθουμε κάθε φορά να ζυγίζουμε πόσο μας κοστίζει και πόσο μας εξυπηρετεί, ενώ μας προέτρεψαν να πάρουμε από το χέρι αυτό το παιδί που θέλει να μεγαλώσει, δηλαδή τον εαυτό μας, και να του υποσχεθούμε πως όλα θα πάνε καλά στην «αρένα» της σύγχρονης ζωής.

Διότι ναι, θα πάνε όλα καλά, όσο έχουμε στο πλευρό μας «συμμάχους» τους άλλους, γονείς, φίλους, συντρόφους. Αρκεί, βέβαια, να καταφέρουμε να συνυπάρξουμε αρμονικά και αυθεντικά μαζί τους, φέρνοντας κάθε φορά στη σχέση τον πραγματικό μας εαυτό. Αυτό ήταν το θέμα της δεύτερης ενότητας «Βρίσκω συμμάχους στους άλλους», στην οποία η Νάντια Κοντογεώργη μοιράστηκε τη σκηνή με την ψυχολόγο Σάντυ Πολυμέρη και μερικούς συμμετέχοντες.

Αφήνοντας το δικό μας αποτύπωμα και αντλώντας δύναμη για να κάνουμε την αλλαγή

Έπειτα από μερικές αναζωογονητικές ασκήσεις stretching και τεχνικές αναπνοών με τη Νίκη Πετρουλάκη που σκοπό είχαν να μας χαλαρώσουν για να συνεχίσουμε το «ταξίδι» μας, στη σκηνή ανέβηκαν η πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη με τον μουσικό Leon of Athens, ενώ ο ντράμερ και μουσικός Άγγελος Πεντάρης έκανε μία πολύ inspiring παρέμβαση.

Πράγματι, ήταν τα κατάλληλα πρόσωπα για τον τελευταίο σταθμό, την τελευταία ενότητα αυτής της εμπειρίας, με τίτλο «Η αλλαγή». O Leon of Athens μας γύρισε πίσω στην παιδική του ηλικία, τότε που ανακάλυψε πως η δική του διαδρομή είναι ένα «μονοπάτι»-παρτιτούρα φτιαγμένο από νότες και μελωδίες. Βέβαια, αυτό το μονοπάτι ήταν δύσβατο σε κάποια σημεία και υπήρξαν φορές που σκέφτηκε να τα παρατήσει, όμως η αγάπη του για τη μουσική, του έδειχνε πάντα τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει.

Όσο για την Άννα Ντουντουνάκη, μας αποκάλυψε από πού αντλεί καθημερινά αστείρευτη δύναμη για να συνεχίζει να κυνηγάει ακούραστα τους στόχους της: Κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση ονειρεύεται τη στιγμή που θα καταφέρει να τους εκπληρώσει. Αυτή η σκέψη σε συνδυασμό με τα ανεκτίμητα συναισθήματα που της προσφέρει ο πρωταθλητισμός, τα ευχάριστα αλλά και τα δυσάρεστα, τη βοηθούν να ξεπερνάει τον εαυτό της, να φτάνει εκεί που θέλει.

Αν νιώθεις και εσύ, λοιπόν, όπως ο Bloody Hawk στο κομμάτι «Τον κόσμο γυρίζω» όπου λέει ποιητικά πως, «ήμουνα στον πάτο ήταν όλα χαμένα, ήθελα να κάνω ένα βήμα για μένα» και είσαι από 18 έως 29 ετών, μην χάσεις την ευκαιρία να κάνεις το βήμα και να δηλώσεις συμμετοχή σε ένα από τα επόμενα, ολοήμερα βιωματικά προγράμματα YOU. MADE BY YOU. του WHAT’S UP, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη (18/5), τη Λάρισα (25/5) και την Πάτρα (1/6), ενώ αποτελούν μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στις δράσεις της COSMOTE για την στήριξη της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μία από αυτές τις συναντήσεις είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης, για να κάνεις νέους φίλους και μαζί τους να ξεκινήσεις ένα «ταξίδι» αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης, μία life changing διαδρομή η οποία θα σε οδηγήσει στον χρήσιμο άνθρωπο που ονειρεύεσαι να γίνεις στο μέλλον.