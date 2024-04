Ο Σπαλέτι επέστρεψε στο «Μαραντόνα» και αποθεώθηκε από τους φίλους της Νάπολι (vid)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, μπορεί να μην είναι πλέον προπονητής της Νάπολι, ωστόσο οι φίλοι των παρτενοπέι δεν ξεχνούν το έργο του Ιταλού προπονητή στην ομάδα του Ιταλικού Νότου.

Ο 65χρνονς τεχνικός, και ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας εδώ και κάποιους μήνες, οδήγησε πέρυσι την Νάπολι στην κατάκτηση του Σκουντέτο μετά από 32 χρόνια, γράφοντας με χρυσά γράμματα το όνομά του στην «βίβλο» του συλλόγου.

Ο Σπαλέτι επέστρεψε την Κυριακή (14/04) στις εξέδρες του «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» για πρώτη φορά μετά από το «διαζύγιό» του με την ομάδα, και ο έμπειρος τεχνικός αντιμετωπίστηκε ως… λαϊκός ήρωας, στο πλαίσιο του αγώνα με την Φροζινόνε για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Κατά την είσοδό του στα επίσημα, ο εκφωνητής του γηπέδου ανέφερε το όνομά του για να ακούσει το πρώτο «μπιζάρισμα» ενώ το μεγάλο «πάρτι» στήθηκε όταν εμφανίστηκε στα μάτριξ του σταδίου, με τους τιφόζι να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του και τον ίδιο να τους χαιρετάει, εμφανώς, συγκινημένος.

We’re not crying it’s just…Spalletti at the Stadio Maradona 🥹#NapoliFrosinone pic.twitter.com/jewDHs0Kz7

— Lega Serie A (@SerieA_EN) April 14, 2024