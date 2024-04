Τα αποθέματα τροφίμων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ) στην Αϊτή, η οποία υφίσταται από τον Μάρτιο ραγδαία κλιμάκωση της βίας των συμμοριών, υπάρχει κίνδυνος να εξαντληθούν ως το τέλος του τρέχοντος μηνός, προειδοποίησε η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ χθες Πέμπτη, υπογραμμίζοντας πως είναι ανάγκη να ανακτηθεί η πρόσβαση στο κυριότερο λιμάνι (φωτογραφία του Reuters/Ralph Tedy Erol, επάνω, από την καθημερινότητα στην Αϊτή).

Το ΠΕΠ επισήμανε σε ανακοίνωσή του πως τις τελευταίες εβδομάδες επιτάχυνε την επισιτιστική βοήθεια που παρέχει, διανέμοντας τρόφιμα που επιτρέπουν να τρέφονται πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα, αφότου εκδηλώθηκε το νέο κύμα βίας, τον Μάρτιο.

Haitians rioting on the border trying to break open the gate wanting to get into the Dominican Republic 🇩🇴 there’s no law in Haiti #haiti #dominicano pic.twitter.com/lkDra9cGpb

— Trades (@haitiansRdirty) April 12, 2024