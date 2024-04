Σήμα για μείωση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση έδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά την απόφαση του δ.σ να διατηρήσει αμετάβλητη την νομισματική πολιτική.

Η Λαγκάρντ στην ομιλία της που κινήθηκε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του διοικητικού συμβουλίου τόνισε ότι «εάν η επικαιροποιημένη εκτίμησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού, η δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και η ισχύς της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής αυξήσουν περαιτέρω την πεποίθησή μας ότι ο πληθωρισμός συγκλίνει προς το στόχο μας με βιώσιμο τρόπο, θα ήταν σκόπιμο να μειωθεί το τρέχον επίπεδο περιορισμού της νομισματικής πολιτικής.» Η αντίστοιχη φράση προστέθηκε στην ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας υποδαυλίζοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα τον Ιούνιο. Η ίδια η Λαγκάρντ την χαρακτήρισε «σημαντική» και μια «ηχηρή και σαφής ένδειξη» του σημερινού κλίματος της τράπεζας.

President @Lagarde has just presented the Governing Council’s monetary policy statement.

Read the statement https://t.co/aIRMRAKDA7 pic.twitter.com/BpgAQoPpgc

— European Central Bank (@ecb) April 11, 2024