Μπορεί η χαμηλή ζήτηση δανείων να φέρει τη μείωση των ευρωεπιτοκίων; – Οι εκτιμήσεις των οικονομολόγων

Σημαντική μείωση της ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις κατέγραψε η τριμηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δημιουργώντας έναν μοχλό πίεσης για τη μείωση των επιτοκίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με την έκθεση «Οι τράπεζες ανέφεραν περαιτέρω σημαντική μείωση της ζήτησης από επιχειρήσεις για δάνεια ή ανάληψη πιστωτικών ορίων» που οφείλεται στα υψηλά επιτόκια και στις χαμηλότερες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. «Η σημαντική μείωση της ζήτησης δανείων από τις επιχειρήσεις ήρθε σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσδοκίες των τραπεζών για σταθεροποίηση. Οι τράπεζες αναμένουν μέτρια καθαρή μείωση της ζήτησης για δάνεια το δεύτερο τρίμηνο του 2024».

Οι οικονομολόγοι εξηγούν ότι η μείωση του δανεισμού, η οποία αντανακλά χαμηλότερα επενδυτικά σχέδια, σημαίνει ότι η οικονομία της περιοχής είναι πιθανό να συνεχίσει να παραμένει στάσιμη.

Ωστόσο, υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι οι τράπεζες άρχισαν να σταθεροποιούν τη διαθεσιμότητα πιστώσεων προς την οικονομία τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, μετά από μια τετραετή περίοδο σύσφιγξης, καθώς μείωσαν το κόστος των ενυπόθηκων δανείων για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

