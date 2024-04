Η UEFA αποθέωσε τον Ελ Κααμπί ενόψει των προημιτελικών του Conference League (vid)

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την πρώτη «μάχη» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (11/04, 19:45), που θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Europa Conference League.

Με ανάρτησή της στα social media η UEFA, παρουσίασε τέσσερις παίκτες – κλειδιά από τις ομάδες που βρίσκονται στους «8» της διοργάνωσης και μέσα σε αυτούς συμπεριέλαβε τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός των ερυθρόλευκων, μετράει 5 γκολ σε 4 ματς στην διοργάνωση, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να έχει το ανάποδο ψαλίδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε πρώτο πλάνο.

Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται στην ίδια λίστα μαζί με τον Ντόουγκλας Λουίς της Άστον Βίλα, τον Ράφαελ Ονιεντίκα της Κλαμπ Μπριζ και τον Πάβελ Σούλτς της Βικτόρια Πλζεν.

Δείτε την ανάρτηση της UEFA:

Four key players to look out for ahead of the quarter-final first leg 💫@UKEnterprise || #UECLpreview || #UECL pic.twitter.com/6c8S56E0Qh

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 9, 2024