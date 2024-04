Φουλάρει για Πακετά η Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Μπορεί να βρίσκεται στην μέση της σεζόν και να διεκδικεί τρεις τίτλους, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η Μάντσεστερ Σίτι δεν σκέφτεται την επόμενή της μέρα.

Οι Πολίτες ήδη σχεδιάζουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις για το ερχόμενο καλοκαίρι και όπως όλα δείχνουν είναι αποφασισμένοι να κάνουν δικό τους τον Λούκας Πακετά, ο οποίος αγωνίζεται την τελευταία διετία στην Γουέστ Χαμ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας είχε ενδιαφερθεί έντονα για τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό και το περασμένο καλοκαίρι, προσφέροντας μέχρι και 100 εκατομμύρια ευρώ στα «Σφυριά» για χάρη του, ωστόσο η υπόθεσή του «ναυάγησε», με τους «χάμερς» να ασκούν… βέτο για την πώλησή του.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είναι αποφασισμένη αυτό το καλοκαίρι να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, καθώς όπως μετέδωσε το Foot Mercato και ο – πάντα έγκυρος – δημοσιογράφος Σάντι Αουνά, οι Πολίτες τα έχουν βρει σε όλα με τον 26χρονο διεθνή άσο για τους όρους του συμβολαίου του.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους, αλλά αναμένεται η Σίτι το καλοκαίρι να χτυπήσει επίμονα την πόρτα της Γουέστ Χαμ προκειμένου να κάνει δικό της τον Πακετά. Ο Βραζιλιάνος αγωνίζεται για δεύτερη χρονιά στην Γουέστ Χαμ και την φετινή σεζόν μετράει 36 ματς, με απολογισμό 8 γκολ και 7 ασίστ.

Ο Πακετά έχει πανηγυρίσει με την ομάδα του Ντέιβις Μόγες την κατάκτηση του Europa Conference League της περασμένης σεζόν, ενώ με την Εθνική Βραζιλίας έχει σηκώσει το Copa America του 2019.

