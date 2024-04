Πλήγμα για την Ατλέτικο: O Nτεπάι χάνει τους προημιτελικούς με την Ντόρτμουντ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία θα παραταχτεί με μία σημαντική απουσία στους προημιτελικούς του Champions League κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Όπως ανακοίνωσαν οι «ροχιμπλάνκος», ο Μέμφις Ντεπάι ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό του πόδι και θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 3-4 εβδομάδες προκειμένου να αναρρώσει.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολλανδός επιθετικός θα απουσιάσει τόσο από τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τους Βεστφαλούς (10/4 στη Μαδρίτη και 16/4 στη Γερμανία), ενώ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του ούτε στα παιχνίδια με Τζιρόνα (13/4), Αλαβές (21/4) και Αθλέτικ Μπιλμπάο (27/4) για τη La Liga.

Την φετινή σεζόν, ο 30χρονος διεθνής άσος έχει αγωνιστεί σε 28 παιχνίδια, και έχει σκοράρει συνολικά 9 φορές ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ στους συμπαίκτες του. Ο τραυματισμός του δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο στον Σιμεόνε ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με την Ντόρτμουντ για τα προημιτελικά του Champions League.

Memphis is suffering from a muscle injury in his left leg. The player finished training last Saturday with discomfort and tests have confirmed his injury.

He will begin physiotherapy sessions and rehabilitation training in the gym. pic.twitter.com/XyZ10jtg0E

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 8, 2024