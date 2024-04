Υπάρχει μια διαχρονική ερώτηση στους πάγκους των φαστ φουντ: «Θέλετε πατάτες τηγανητές για συνοδευτικό;».

Και μπορεί η ερώτηση αυτή να μοιάζει μηχανική από τους υπαλλήλους, αλλά σίγουρα προκαλεί έκπληξη των γεγονός ότι από την απάντηση που θα λάβει εξαρτώνται μια σειρά από οικονομικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και αποφάσεις της Federal Reserve.

Πρόκειται επί της ουσίας για τον οικονομικό δείκτη του «συνοδευτικού της τηγανητής πατάτας».

Τα τελευταία στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να απαντούν θετικά στο φλέγον αυτό ερώτημα, με ποσοστό υψηλότερο του μέσου όρου. Κι αυτό αποδεικνύει την ανθεκτικότητα των καταναλωτικών δαπανών, ακόμη και όταν ο πληθωρισμός πιέζει τα χαρτζιλίκια και οι αποταμιεύσεις πανδημίας στερεύουν.

«Ένα ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό πελατών συνεχίζει να προσθέτει πατάτες τηγανητές στις παραγγελίες γευμάτων σε σχέση με το παρελθόν» υπογραμμίσει ο κορυφαίος προμηθευτή κατεψυγμένης πατάτας Lamb Weston.

«Το ποσοστό του συνοδευτικού της πατάτας παρέμεινε αρκετά ισχυρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τόμας Βέρνερ, κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης της κερδοφορίας: «Είναι πάνω από τα ιστορικά επίπεδα τα τελευταία δύο, τρία χρόνια».

Προβληματισμός

Όπως υπογραμμίζει το CNBC, αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές συνεχίζουν να αγοράζουν παρά τους αυξανόμενους λόγους για να σφίγξουν τα πορτοφόλια, ένα φαινόμενο που προβληματίζει τους οικονομολόγους.

Ίσως οι οικονομολόγοι θα έπρεπε να είχαν εξετάσει το ποσοστό της τηγανητής πατάτας πριν από την έκθεση για τις θέσεις εργασίας της Παρασκευής. Οι θέσεις εργασίας εκτός των γεωργικού τομέα, αυξήθηκαν κατά 303.000 τον Μάρτιο , σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Οι δαπάνες για λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες τροφίμων στην Αμερική ξεπέρασαν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προηγμένα και προσαρμοσμένα κυβερνητικά στοιχεία. Αυτό είναι περίπου 1,5% υψηλότερο τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο. Και είναι κατά 38,5% μεγαλύτερο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2019 — που θεωρείται ο τελευταίος μήνας πριν η πανδημία πλήξει σχεδόν όλες τις πτυχές της οικονομίας.

Οι αυξανόμενοι μισθοί και τα δημοσιονομικά κίνητρα γέμισαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης της Covid-19, ανεβάζοντας σημαντικά την κατανάλωση. Ωστόσο, τελευταία ο αυξανόμενος πληθωρισμός ενισχύει τις πιέσεις στα νοικοκυριά.

Και οι ειδικοί έχουν εκπλαγεί από την αταλάντευτη τάση των Αμερικανών να χρησιμοποιούν τα μετρητά τους, ακόμη και όταν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών πέφτει και οι φόβοι για οικονομική ύφεση στροβιλίζονται. Η επιλογή να προσθέσετε τηγανητές πατάτες αποτελεί ένα case study για τις δαπάνες που ορισμένοι έχουν ονομάσει «YOLO» ή «εκδίκηση», με τον πρώτο όρο να σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων (You Only Live Once «Ζεις μονάχα μια φορά»).

Οι δείκτες της επιβράδυνσης

Σίγουρα, υπάρχουν και σημάδια οικονομικής πίεσης σε δείκτες που σχετίζουν τις προτιμήσεις σε κατηγορίες τροφίμων με τις νομισματικές αποφάσεις.

Ο CEO της WK Kellogg, Gary Pilnick είπε στο CNBC νωρίτερα φέτος ότι τα δημητριακά ήταν στη μόδα ως εναλλακτική λύση για δείπνο, ενώ οι αγοραστές παλεύουν με υψηλότερα κόστη τροφίμων.

Πηγή: ΟΤ