Αδιανόητο αυτό που συμβαίνει φέτος στην Championship (pics+vids)

Είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα στον κόσμο, με δέκα ομάδες να μάχονται για τις τρεις θέσεις που οδηγούν στα σαλόνια του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Ο λόγος φυσικά για την Championship, όπου γίνεται ένας πραγματικός χαμός ανάμεσα σε Ιπσουιτς, Λιντς και Λέστερ για τις δύο πρώτες θέσεις που δίνουν την απευθείας άνοδο στην Premier League, ενώ υπάρχουν άλλες επτά που θα παλέψουν για την είσοδο στα πλέι οφ.

Ειδικά το φετινό πρωτάθλημα είναι συγκλονιστικό και για πρώτη φορά στην ιστορία της βρετανικής διοργάνωσης θα υπάρξει ομάδα που θα συγκεντρώσει 90+ πόντους στην κανονική διάρκεια και δεν θα ανέβει – τουλάχιστον απευθείας – στην Premier League. Μετά από 40 αγωνιστικές η κατάσταση έχει ως εξής: Η Ίπσουιτς είναι στην κορυφή με 87 πόντους (26/9/5) και ακολουθεί η Λιντς με 86 (26/8/6), με την Λέστερ να είναι στην 3η θέση με 85 πόντους (27/4/8), έχοντας, όμως, ένα παιχνίδι λιγότερο από τις άλλες δύο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα μεταξύ τους ντέρμπι έχουν ολοκληρωθεί, άρα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος θα παίξουν με ομάδες που βρίσκονται στην τέταρτη θέση και κάτω. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα σπάσει το αρνητικό ρεκόρ της Σάντερλαντ από τη σεζόν 1997/98, όταν είχε μαζέψει 90 πόντους, αλλά δεν είχε πάρει την απευθείας άνοδο στην Premier League, καθώς είχε μείνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και στο -1 από την Μίντλεσμπρο.

1. Ipswich: P40: 87

2. Leeds: P40: 86

3. Leicester: P39: 85

