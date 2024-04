Τρεχάματα για τη Madonna καθώς δύο θεατές συναυλιών κατέθεσαν αγωγή και κατηγόρησαν τη βασίλισσα της pop για «ψευδή διαφήμιση» μετά την καθυστερημένη έναρξη της συναυλίας της Celebration Tour τον Δεκέμβριο στο Barclays Center στο Μπρούκλιν.

Σχεδόν τρεις μήνες αφού η Madonna και η Live Nation μηνύθηκαν για την υποτιθέμενη καθυστερημένη ώρα έναρξης τον Ιανουάριο, η νομική της ομάδα κατέθεσε πρόταση αυτήν την εβδομάδα για την απόρριψη της αγωγής, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, που έχει στη διάθεσή του το PEOPLE.

Οι δύο παρευρισκόμενοι ισχυρίζονταν στην αρχική αγωγή, σύμφωνα με τα έγγραφα που είχε αποκτήσει τότε το PEOPLE, ότι η συναυλία της 13ης Δεκεμβρίου ξεκίνησε στις 22:30, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια διαφήμιζαν ώρα έναρξης τις 20:30. Αν γνώριζαν τι ώρα θα ανέβαινε στη σκηνή η Madonna, ισχυρίστηκαν οι θαυμαστές, «δεν θα είχαν πληρώσει για τα εισιτήρια».

Οι δύο οπαδοί ισχυρίστηκαν ότι η καθυστέρηση, η οποία, όπως ισχυρίστηκαν, συνέβη ξανά στις επόμενες συναυλίες στο Μπρούκλιν στις 14 και 16 Δεκεμβρίου, είναι «σκόπιμη άσκηση ψευδούς διαφήμισης, παραπλανητικής παρουσίασης από αμέλεια και αθέμιτων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών».

2nd show in Brooklyn & Madonna is as silly as ever 😩😭😭😭

Night 29 | #TheCelebrationTour pic.twitter.com/kIj6oUa3o8

— 𝐌 (@QueenofPopMUSlC) December 15, 2023