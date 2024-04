Ο Μπερνς πάει Κάιρο με στόχο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς (φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Tasos Katopodis, επάνω) αναμένεται στο Κάιρο το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον αιγύπτιο και τον ισραηλινό ομόλογό του.

Πρόκειται για νέα προσπάθεια προκειμένου να καρποφορήσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ/Χαμάς για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, ανέφερε μέσω X ο ρεπόρτερ του ιστότοπου Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος δυο πηγές του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

NEW: CIA director Bill Burns is expected to travel to Cairo this weekend for talks with Mossad’s chief & top Qatari & Egyptian officials in an effort to secure the release of hostages held by Hamas in Gaza, two sources familiar told me. My story on @axios https://t.co/0cqSGV4vu8

— Barak Ravid (@BarakRavid) April 5, 2024