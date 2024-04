Γυναίκες, ο έτερος νικητής της κάλπης στην Τουρκία

Ο εκλογικός θρίαμβος των κεμαλιστών του CHP και προσωπικά του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αδιαμφισβήτητος.

Όμως δεν είναι οι μοναδικοί νικητές των αυτοδιοικητικών εκλογών της 31ης Μαρτίου στην Τουρκία.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι γυναίκες στην Τουρκία.

Από δημογραφικής πλευράς έχουν ούτως ή άλλως πρωταγωνιστικό ρόλο, ως μια από τις πολυπληθέστερες ομάδες εκλογέων.

Συνολικά, επικράτησαν σε 11 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας. Στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν μόλις τέσσερις.

Κέρδισαν επίσης σε 16 περιφερειακούς δήμους.

Ως σημαντική επιτυχία και αλλαγή καταγράφεται ότι πέντε εξ αυτών είναι σε μεγάλα μητροπολιτικά αστικά κέντρα.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια λοιπόν, στην περιφέρεια του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης θα υπάρχουν τρεις γυναίκες στο «τιμόνι» των τοπικών αρχών σε προάστια.

Στην επαρχία της Σμύρνης είναι άλλες οκτώ.

Πέντε γυναίκες δήμαρχοι αναλαμβάνουν τα «ηνία» στη δυτική επαρχία του Αϊδινίου, στις νοτιοανατολικές πόλεις Ντιγιάρμπακιρ και Γκαζιαντέπ, στην επαρχία Εσκίσεχιρ της Κεντρικής Ανατολίας και τη Ραιδεστό στα βορειοδυτικά, στην Ανατολική Θράκη.

Οι περισσότερες προέρχονται από το κοσμικό κεμαλικό CHP. Αρκετές κατέβηκαν στις εκλογές με το αριστερό-φιλοκουρδικό DEM (πρώην HDP). Ελάχιστες από τις νικήτριες ήταν υποψήφιες με το κυβερνών ισλαμοσυντηρητικό AKP.

Στο Αϊδίνιο, η Οζλέμ Τσερτσιόγλου του CHP εξελέγη με περισσότερο από το ήμισυ των ψήφων.

Με ανάλογα ποσοστά κατέκτησαν την πρωτιά η Αϊσέ Ουνλουτζέ στο Εσκίσεχιρ και η Τζαντάν Γιουτζέερ στη Ραιδεστό, αμφότερες με το CHP.

Από το ίδιο κόμμα ήταν οι νικήτριες της κάλπης στην Αδριανούπολη, στο Μπιλετζίκ στα βορειοδυτικά, στο Αφιόν Καραχισάρ στη δυτική Μικρά Ασία.

Στα νοτιοανατολικά, όπου ο πληθυσμός είναι κυρίως Κούρδοι, οι υποψήφιες του DEM κέρδισαν στο Ντιγιάρμπακιρ, στο Σίιρτ, στο Μπατμάν και στο Άγκρι.

Η Φατμά Σαχίν του AKP παρέτεινε τη θητεία της στο Γκαζιαντέπ, με το 39% των ψήφων.

In #Turkey, women got right to vote and run for municipal elections in 1930, while for national elections in 1934.

With March 31/2024 elections; 11 cities – out of 81 – will be ruled by women mayors👏🏻🇹🇷✨- a significant rise compared to previous elex, which remained at 4. @WFP14 pic.twitter.com/1y9OoY4iOs

— Sinem Cengiz (@SinemCngz) April 1, 2024