H Ντρου Μπάριμορ ροκάρει το θρυλικό μπλουζάκι «Το αγόρι μου είναι εκτός πόλης» μετά από 21 χρόνια

Η Ντρου Μπάριμορ αναβιώνει (ξανά) το μπλουζάκι με το πιο hot σλόγκαν.

«Είχα νοικιάσει ένα παλιομοδίτικο λεωφορείο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια για να μας πάει εκεί! Και έλεγα ‘εμπιστευτείτε με! Θα έχει πολύ πλάκα όταν θα εμφανιστούμε έτσι»

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media του The Drew Barrymore Show την Παρασκευή, η 49χρονη ηθοποιός επανέφερε ένα από τα πιο εμβληματικά της looks, δηλαδή το αλήτικο «My boyfriend is out of town» [Το αγόρι μου είναι εκτός πόλης] baby tee που φορούσε στο αφιέρωμα του Charlie’s Angels: Full Throttle το 2003.

View this post on Instagram A post shared by early 2000s (@y2k2006)

«Το αγόρασα σε ένα vintage κατάστημα στο East Village της Νέας Υόρκης», εξηγεί η Μπάριμορ στο βίντεο, ενώ φοράει μια πιο boxier εκδοχή του baby tee.

Πίνοντας σαμπάνια παρέα με την Κάμερον Ντίαζ

Ήταν με τον τότε φίλο της, τον ντράμερ των Strokes, Fabrizio «Fabi» Moretti, όταν αγόρασε το μπλουζάκι, το οποίο έβγαλε χαλαρά από τη ντουλάπα της το βράδυ της εκδήλωσης και το φόρεσε στο κόκκινο χαλί.

«Για κάποιο λόγο, σκεφτόμουν, ότι δεν θέλω να φορέσω φόρεμα, θέλω απλά να βάλω το μπλουζάκι μου. Τότε κάποιος μου βρήκε ένα χοτ δερμάτινο παντελόνι και είπα έτσι πρέπει να πάω στην πρεμιέρα», πρόσθεσε.

Τότε, συνδύασε το καυστικό μπλουζάκι με ένα κολιέ με μισοφέγγαρο και μεταλλική πράσινη σκιά ματιών με έντονο eyeliner.

Παράλληλα, οι συμπρωταγωνίστριές της Λούσι Λιου και Κάμερον Ντίαζ εμφανίστηκαν με πιο επίσημα φορέματα – η Λιου με ένα bedazzled μαύρο φόρεμα και η Ντίαζ με ένα σέξι σκούρο τιρκουάζ νούμερο με έναν ώμο.

Πριν καν πατήσει στο χαλί, η Ντρου Μπάριμορ απαθανατίστηκε φορώντας το μπλουζάκι και κρατώντας ένα μπουκάλι και ένα ποτήρι σαμπάνια καθώς περπατούσε με την Ντίαζ προς την πρεμιέρα (πολύ νεοϋορκέζικο στυλ, παρεμπιπτόντως).

View this post on Instagram A post shared by IRVRSBL (@irvrsbl)

«Είχα νοικιάσει ένα παλιομοδίτικο λεωφορείο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια για να μας πάει εκεί! Και έλεγα ‘εμπιστευτείτε με! Θα έχει πολύ πλάκα όταν θα εμφανιστούμε έτσι! Και μετά χάλασε! Στην κυριολεξία», αποκάλυψε η Μπάριμορ για το πώς ήρθε η στιγμή σε μια ανάρτηση στο Instagram το 2020.

«Ωραίες εποχές», θυμήθηκε όταν αναπολούσε τη διάσημη φωτογραφία σε ένα επεισόδιο του talk show της τον Νοέμβριο του 2022.

*Με πληροφορίες από People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Columbia Pictures