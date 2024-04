«Μπαμ» από τον ΠΑΟΚ – Έκλεισε τον ΝΒΑερ Κέβιν Πόρτερ

Ο ΠΑΟΚ επίκειται να κάνει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας του, με τον Κέβιν Πόρτερ να βρίσκεται μια ανάσα από το να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έκανε γνωστό μέσω της πλατφόρμας «X», ο Σαμς Καράνια ο «Δικέφαλος» έδωσε τα χέρια με τον NBAερ γκαρντ και πλέον μένει μόνο η ανακοίνωση για να επιβεβαιωθεί μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του.

Four-year NBA guard Kevin Porter Jr. has agreed to a deal with Greek club PAOK for the rest of the season, sources tell me and @KellyIko. pic.twitter.com/3tmnMvVY7a

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 1, 2024