Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες εναντίον υποδομών στρατηγικής σημασίας στην Καμιένσκε, περιοχή κοντά στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, που εισήχθη σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης (φωτογραφία του Reuters/Gleb Garanich, επάνω, από τις επιθέσεις την Κυριακή στο Κίεβο).

Στο στόχαστρο «του εχθρού» βρίσκονται «ο λαός μας και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ μέσω Telegram.

Ο περιφερειάρχης Λισάκ δεν διευκρίνισε με τι είδους όπλα έγινε η επίθεση. Αλλοι σχολιαστές στο Telegram ανέφεραν πως χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι και ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Καμιένσκε.

Δύο θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας στη δυτική Ουκρανία έχουν, επίσης, υποστεί μεγάλες ζημιές από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι εργασίες επισκευής εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Some of the Shaheds hit their targets in Dnipro; it is unclear what exactly was hit. pic.twitter.com/O3CpV5Q3T8

— GhostofOmsk☭☦️🇷🇺🇧🇾🇨🇳🇰🇵 (@roledrow) March 28, 2024