«Η Φενέρμπαχτσε, ο Παπαγιάννης και το... μπαμ με Λάρκιν»

Μπορεί η Euroleague να φτάνει στην πιο κρίσιμη καμπή της, ωστόσο οι ομάδες ήδη κάνουν τα πλάνα τους για την νέα σεζόν. Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αντρέα Καλτσόνι, αποκάλυψε τις πρώτες σκέψεις που υπάρχουν στη Φενέρμπαχτσε, για τη νέα σεζόν στον τουρκικό σύλλογο.

Σε αυτές υπάρχουν οι περιπτώσεις των Λάρκιν και Γιακουμπάιτις, ενώ αναφορά γίνεται και στον Γιώργο Παπαγιάννη που δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στην Τουρκία.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η τουρκική ομάδα παρακολουθεί στενά τόσο τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις της Μπαρτσελόνα και τον Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές, τα συμβόλαια των οποίων εκπνέουν.

Από την άλλη, ο Ισραηλινός γκαρντ, Γιαμ Μαντάρ, θα αποχωρήσει, ενώ ο Σερτάτς Σανλί κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει. Εξελίξεις για τις περιπτώσεις του Τζόναθαν Μότλεϊ και του Γιώργου Παπαγιάννη αναμένεται να έχουμε τις επόμενες εβδομάδες, ενώ, τέλος, ο Νέιτ Σέστινα θα αποτελέσει παρελθόν.

🚨🇹🇷UPDATE: Fenerbahçe Beko Istanbul closely observes Jokubaitis and Larkin.

Yam Madar is expected to leave Turkey in the summer.

Sertac Sanli is destined to stay.

I will talk about Motley and Papagiannis’ situations in the coming weeks…#Euroleague #Eurolega #Fenerbahçe pic.twitter.com/WfXsFfnR6o

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) March 28, 2024