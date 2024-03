Εκατόν τριάντα επτά μαθητές και μαθήτριες, που απήχθησαν την 7η Μαρτίου από συμμορία στη βορειοδυτική Νιγηρία κι απελευθερώθηκαν την Κυριακή, θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σήμερα Πέμπτη, αφού υποβλήθηκαν σε σειρά εξετάσεων, τους προσφέρθηκαν ιατρικές φροντίδες και ξαναβρήκαν τους δικούς τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος πολιτειακής κυβέρνησης (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Τα παιδιά, από την περιοχή Κορίγκα, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις στην πολιτειακή πρωτεύουσα Καντούνα, όπου μπόρεσαν να ξαναδούν τους γονείς και συγγενείς τους.

Οι στιγμές ήταν «εξαιρετικά συγκινητικές», ανέφερε ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της πολιτείας Μοχάμεντ Σέχου, διευκρινίζοντας πως τα παιδιά θα γυρίσουν στα σπίτια τους σήμερα.

Εξι από τους μαθητές και τις μαθήτριες χρειάστηκαν νοσηλεία για τραύματα που υπέστησαν κατά την ομηρία τους. Ενήλικος που είχε απαχθεί μαζί με τα παιδιά βρήκε τον θάνατο, σημείωσαν οι αρχές.

Την 7η Μαρτίου, δεκάδες ένοπλοι επιτέθηκαν σε σχολείο στην Κορίγκα, άρπαξαν μαθητές και μαθήτριες και τον ενήλικο.

