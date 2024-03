Τέσσερις άνθρωποι, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι σε διαφορετικά μέρη του Ρόκφορντ στην πολιτεία Ιλινόι των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική αστυνομία.

Ένας 22χρονος ύποπτος συνελήφθη μετά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχασαν τη ζωή τους μια 15χρονη, μια 63χρονη και δύο άνδρες ηλικίας 49 και 22 ετών.

Στην ανακοίνωση των αρχών δεν αναφέρεται κάποιο πιθανό κίνητρο του υπόπτου.

🚨#BREAKING: Police are on the scene after a male suspect went on a mass stabbing spree, injuring numerous people and resulting in multiple fatalities.

📌#Rockford | #Illinois

Currently, numerous law enforcement and other agencies are on the scene in a Rockford, Illinois… pic.twitter.com/BFxdRBDIl5

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 27, 2024