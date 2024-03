Το Χάρβαρντ αφαίρεσε το δέσιμο βιβλίου από ανθρώπινο δέρμα – Βρίσκεται στη βιβλιοθήκη σχεδόν 100 χρόνια

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αποφάσισε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αλλά και να αφαιρέσει το δέσιμο του ανθρώπινου δέρματος από ένα βιβλίο του 19ου αιώνα που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη του εδώ και σχεδόν 100 χρόνια.

Το πανεπιστήμιο προέβη στη συγκεκριμένη κίνηση «λόγω της ηθικά επιβαρυμένης φύσης της προέλευσης και της μετέπειτα ιστορίας του βιβλίου».

Πρόκειται για το βιβλίο Des Destinées de l’Ame (Τα Πεπρωμένα της Ψυχής), το οποίο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη Χόουτον από τη δεκαετία του 1930, ωστόσο το ανατριχιαστικό εύρημα έγινε γνωστό μόλις το 2014, όταν οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το υλικό με το οποίο ήταν δεμένο ήταν στην πραγματικότητα ανθρώπινο δέρμα.

Book made with dead woman’s skin removed from Harvard Library amid probe of human remains found at schoolhttps://t.co/32beGFOzQm

— Nazim Hussain (@NazimHu14020708) March 28, 2024