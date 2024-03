Τσέλσι: Τέλος η σεζόν για τον Λάβια μετά από μόλις 32 λεπτά συμμετοχής

Όσκαρ… ατυχίας θα μπορούσε να πάρει ο Ρομέο Λάβια, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν στην Τσέλσι ζει έναν πραγματικό εφιάλτη αφού έχει βοηθήσει την ομάδα του μόνο για 32 λεπτά.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε μάχη μεταξύ της Τσέλσι και της Λίβερπουλ για το ποια ομάδα θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της Σαουθάμπτον και τελικά ο παίκτης επέλεξε τους Λονδρέζους, οι οποίοι προσέφεραν στους «Άγιους» 62 εκατομμύρια ευρώ, με την μεταγραφή μέχρι στιγμής να χαρακτηρίζεται ως «ναυάγιο».

Τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στους μπλε ο Βέλγος μέσος ήταν στη λίστα των τραυματιών αφού αντιμετώπιζε πρόβλημα στον αστράγαλο και χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τον Δεκέμβριο για να αγωνιστεί, μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος του εντός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας για την Premier League.

Σε εκείνο το παιχνίδι όμως αποχώρησε με τραυματισμό στον μηρό, με τον 20χρονο χαφ να μένει εκτός δράσης τους πρώτους μήνες του 2024 και να έρχεται την Τετάρτη (27/03) η… χαριστική βολή, με την Τσέλσι να γνωστοποιεί πως η αποθεραπεία του πήγε πίσω και δεν θα αγωνιστεί ως το τέλος της σεζόν.

«Ο μέσος Ρομέο Λάβια θα χάσει δυστυχώς το υπόλοιπο της σεζόν 2023-24 μετά από ένα πισωγύρισμα στην ανάρρωσή του. Πρόσφατες ιατρικές εκτιμήσεις επιβεβαίωσαν ότι ο Λάβια, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον μηρό εναντίον της Κρίσταλ Πάλας τον Δεκέμβριο, δεν θα εμφανιστεί ξανά αυτή τη σεζόν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των μπλε.

Midfielder Romeo Lavia will miss the remainder of the 2023/24 season.

