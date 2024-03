«Έχουν ένα δίκιο» - Η απάντηση Μπάιντεν σε φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές που διέκοψαν ομιλία του

Ο Τζο Μπάιντεν βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που ζητούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σταματήσει να στηρίζει το Ισραήλ στην επίθεση που έχει εξαπολύσει στη Γάζα.

Το Genocide Joe έχει γίνει ένα από τα συνθήματα του κινήματος στις ΗΠΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση για «συνενοχή στη γενοκτονία των Παλαιστινίων».

Παρόμοιες αντιδράσεις βρήκε και σήμερα σε προεκλογική του ομιλία στη Βόρεια Καρολίνα που διακόπηκε από ακτιβιστές που του ζητούσαν να πάρει θέση για τα δεινά του λαού της Γάζας.

Ωστόσο η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ ήταν αυτή τη φορά ελαφρώς διαφορετική. Αφού κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να είναι υπομονετικές με τους ακτιβιστές, και άρα να μην τους απομακρύνουν από την αίθουσα, είπε στη συνέχεια πως «έχουν ένα δίκιο. Πρέπει να δείξουμε πολύ περισσότερη προσοχή στη Γάζα».

Η απάντηση του Μπάιντεν έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και επευφημίες από το ακροατήριο.

Protesters interrupt President Biden’s speech on health care in North Carolina. “What about the health care in Gaza?!” they scream.

“Be patient with them,” Biden tells security. He adds, “They have a point. We need to get a lot more care into Gaza.” pic.twitter.com/R1m7DFpwSc

— The Recount (@therecount) March 26, 2024