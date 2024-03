«Δεν αλλάζουμε την πολιτική μας», λένε οι ΗΠΑ - Οι πρώτες αντιδράσεις Ισραήλ και Χαμάς στο ψήφισμα του ΟΗΕ

Μετά από σχεδόν έξι μήνες αιματοχυσίας το ΣΑ του ΟΗΕ κατέληξε για πρώτη φορά σε ένα ψήφισμα που ζητά «άμεση και διαρκή κατάπαυση πυρός» στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ μετά από έντονες διαβουλεύσεις αποφάσισαν τελικά να μην ασκήσουν βέτο αλλά να απέχουν από τη ψηφοφορία, ενδεικτικό της πίεσης που δέχονται καθώς το Ισραήλ απειλεί να πραγματοποιήσει την απειλή του να εισβάλει στη Ράφα όπου έχουν βρει καταφύγιο πάνω από 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι.

Οι ζυμώσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονταν έως το «και πέντε» στον ΟΗΕ, προκειμένου να αλλάξουν διατυπώσεις στο σχέδιο ψηφίσματος που να αποτρέπουν ένα νέο αμερικανικό βέτο. Έτσι αποσύρθηκε ο όρος «μόνιμη» (permanent) για να αντικατασταθεί με τον όρο «διαρκή» (lasting) αναφορικά με την κατάπαυση πυρός, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Ρωσίας που στην αρχή υπέβαλε το ψηφοφορία το αρχικό προσχέδιο που όμως απορρίφθηκε.

Ωστόσο στο ψήφισμα δεν υπήρξε καταδίκη της Χαμάς, γεγονός που όπως είπαν οι ΗΠΑ οδήγησε στην απόφασή τους να απόσχουν, και δεν ετέθη ως προϋπόθεση η απελευθέρωση ομήρων για την επίτευξη εκεχειρίας, αλλά ως ένα ακόμα αίτημα μαζί με την απρόσκοπτη παροχή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

The text of the resolution 2728 just adopted by the Council pic.twitter.com/YJpbBUgeW2

— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) March 25, 2024