Καλλιτέχνης σχεδίασε τουαλέτες που μοιάζουν με γλυπτά – Θέλει να φέρει επανάσταση στα είδη υγιεινής

Ο σχεδιαστής Samuel Ross θέλησε να αποδομήσει κάθε ιδέα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια τουαλέτα, όταν δημιούργησε για πρώτη φορά στην καριέρα του, το εν λόγω προϊόν για την εταιρεία Kohler, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του στην εβδομάδα σχεδιασμού του Μιλάνου τον επόμενο μήνα.

Οι πολλαπλές όψεις της τουαλέτας και οι χονδροειδείς πλευρές της έγιναν πραγματικότητα με τη βοήθεια μιας ανακυκλωμένης εποξειδικής ρητίνης που αναπτύχθηκε από την Kohler, η οποία τοποθετήθηκε σε προσαρμοσμένα καλούπια και έπειτα γύρω από την κεραμική βάση της

Η έξυπνη τουαλέτα Formation 02, πορτοκαλί χρώματος, έχει ασύμμετρο σχήμα που θυμίζει τις έντονες άκρες και γωνίες της μπρουταλιστικής αρχιτεκτονικής.

«Είναι πιο κοντά σε γλυπτό»

Το πορσελάνινο «κύπελλο» περιβάλλεται από ένα κέλυφος από ανακυκλωμένη εποξειδική ρητίνη, με απροσδόκητες εγκοπές και τμήματα με σκληρή υφή που θυμίζουν φυσικό βράχο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kohler (@kohler)

Η Formation 002, η οποία θα παραχθεί σε περιορισμένη έκδοση, αποτελεί μια προσπάθεια ανύψωσης της ταπεινής τουαλέτας στη σφαίρα του «λειτουργικού γλυπτού», δήλωσε ο Ross στο Dezeen.

«Έχει μια τέτοια ένταση που σε παρασύρει χάρη στο χρώμα και την ασυμμετρία», είπε. «Έτσι θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα είναι πιο κοντά σε γλυπτό, απλά τυχαίνει να είναι απίστευτα λειτουργική».

«Δεν έχει υπάρξει κάποια παρέκκλιση στο σχήμα και τη μορφή που να είναι πραγματικά ανατρεπτική από τη δεκαετία του 1960 ή του ’70»

«Φέρνει επίσης για ένα νέο εύρος τιμών για αυτό το είδος του προϊόντος, το οποίο θα πωλείται σε λιανική περίπου στα 25.000 δολάρια ανά τεμάχιο», πρόσθεσε.

«Έτσι, τοποθετείται σε αυτή την απίστευτη γκρίζα ζώνη του σχεδιασμού, μεταξύ αντικειμένου και τεχνουργήματος και αντικειμένου σχεδιασμού έναντι λειτουργικού αντικειμένου».

«Βρίσκεσαι στα όρια του ρίσκου»

Η τουαλέτα είναι το τελευταίο επίτευγμα μιας συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ της Kohler και του στούντιο βιομηχανικού σχεδιασμού SR_A του Ross, μετά την παρουσίαση της γωνιακής βρύσης Formation 01 στο Design Miami πέρυσι.

Προερχόμενος από τον κόσμο της μόδας, όπου εργάστηκε υπό τον Virgil Abloh στην Off-White προτού ιδρύσει τη μάρκα streetwear A Cold Wall το 2015, ο Ross βλέπει τη συνεργασία ως μια ευκαιρία να φέρει μια νέα προοπτική στα παραδοσιακά είδη υγιεινής.

«Δεν έχει υπάρξει κάποια παρέκκλιση στο σχήμα και τη μορφή που να είναι πραγματικά ανατρεπτική από τη δεκαετία του 1960 ή του ’70», είπε.

«Ένιωθα ότι υπήρχε μια τέτοια εξοικείωση με το αντικείμενο που ήταν ένα από τα τελευταία ανεκμετάλλευτα κομμάτια στο πλαίσιο του σχεδιασμού υπηρεσιών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kohler (@kohler)

«Το να είσαι σχεδιαστής, ούτως ή άλλως, σημαίνει να βρίσκεσαι στα όρια του ρίσκου όταν πρόκειται να προτείνεις νέες ιδέες», πρόσθεσε ο Ross.

Η έξυπνη τουαλέτα

Έχοντας αυτόν τον στόχο [να ρισκάρει], ο Ross προσέγγισε το έργο μάλλον σαν έργο τέχνης παρά σαν project σχεδιασμού, δημιουργώντας σκίτσα σε χαρτί αντί να δουλεύει με αρχεία CAD και KPIs.

Ο τελικός σχεδιασμός είναι πιο «εξωστρεφής» από μια παραδοσιακή τουαλέτα, σύμφωνα με τον Ross, καθώς εκτός από το έντονο πορτοκαλί χρώμα είναι και ψηλότεροη και αρκετά φαρδύτερη.

Οι πολλαπλές όψεις της τουαλέτας και οι χονδροειδείς πλευρές της έγιναν πραγματικότητα με τη βοήθεια μιας ανακυκλωμένης εποξειδικής ρητίνης που αναπτύχθηκε από την Kohler, η οποία τοποθετήθηκε σε προσαρμοσμένα καλούπια και έπειτα γύρω από την κεραμική βάση της τουαλέτας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr. Samuel Ross MBE. (@design.by.samuelross)

Μαζί, ο Ross ελπίζει ότι βοηθάει τον χρήστη να δει την τουαλέτα πρώτα ως ένα γλυπτό έργο τέχνης, πριν ανακαλύψει τη λειτουργία της ως τουαλέτα και την ενσωματωμένη τεχνολογία της.

Αυτό περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κάθισμα, ένα νυχτερινό φως και ένα τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής για το άνοιγμα, το καζανάκι και τον καθαρισμό της τουαλέτας, καθώς και την ενεργοποίηση του μπιντέ «αν τον χρησιμοποιείτε», δήλωσε ο Ross.

«Σε στάχτη»

Η τουαλέτα θα παρουσιαστεί ως μέρος μιας προσωρινής εγκατάστασης στην εβδομάδα σχεδιασμού του Μιλάνου τον Απρίλιο, ενώ η πρώτη μόνιμη θέση της θα είναι η μιλανέζικη γκαλερί τέχνης και σχεδιασμού Spazio Maiocchi.

«Ως επί το πλείστον, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, πρόκειται να τοποθετηθούν σε γκαλερί, σε μουσεία, σε υψηλού κύρους εταιρείες, οι οποίες έχουν κλίση προς τις τέχνες ή εκτιμούν την αισθητική», δήλωσε ο Ross.

Άλλες πρόσφατες προσπάθειες για τον επαναπροσδιορισμό της τουαλέτας έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία, με τη σουηδική μάρκα μπάνιου Harvest Moon να λανσάρει μια τουαλέτα κομποστοποίησης χωρίς νερό, ενώ η Samsung συνεργάστηκε με τον Bill Gates για την ανάπτυξη μιας τουαλέτας που καίει τα απόβλητα, μετατρέποντας τα «σε στάχτη».

Η εβδομάδα σχεδιασμού του Μιλάνου 2024 θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 21 Απριλίου σε τοποθεσίες σε όλο το Μιλάνο.

*Με πληροφορίες από Deezen | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Formation 02 Toilet by Kohler and Samuel Ross | Kohler Co and SR_A