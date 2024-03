Η συνάντηση της Κέιτ Μίντλετον με τον Κάρολο λίγο πριν τη συγκινητική ανακοίνωση της – «Έχουν ισχυρό δεσμό»

Η Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος γευμάτισαν -ιδιωτικά- λίγο πριν η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοινώσει τη διάγνωση του καρκίνου της, όπως αναφέρει το PEOPLE.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, 42 ετών, και ο πεθερός της, 75 ετών, είχαν ήδη ξεκινήσει και οι δύο θεραπεία για καρκίνο όταν συναντήθηκαν για γεύμα την περασμένη Πέμπτη – πριν η Κέιτ αποκαλύψει αυτή την εβδομάδα σε ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια.

«Σημειώνει πρόοδο»

Με τη θεραπεία του Καρόλου να έχει ξεκινήσει στις 5 Φεβρουαρίου και της Κέιτ να βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη, μοιράζονται «μια κοινή εμπειρία υγείας» επισημαίνει μια βασιλική πηγή.

Η πριγκίπισσα Κέιτ και ο βασιλιάς Κάρολος μοιράζονται επίσης κοινά ενδιαφέροντα και ο Κάρολος «είχε πάντα έναν ισχυρό δεσμό μαζί της», σύμφωνα με τη συγγραφέα Sally Bedell Smith, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο της George VI and Elizabeth: The Marriage That Saved the Monarchy, το 2023.

«Την ενδιαφέρουν τα καλλιτεχνικά δρώμενα και εκτιμά την τέχνη και τον πολιτισμό, οπότε έχει ένα κοινό με τον βασιλιά», λέει η Smith στο PEOPLE.

Παράλληλα, ο βασιλιάς «σημειώνει πρόοδο» κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, όπως αναφέρει το PEOPLE.

Έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από τότε που το παλάτι του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε τη διάγνωση του βασιλιά στις 5 Φεβρουαρίου. Ο τύπος του καρκίνου του δεν έχει γίνει γνωστός.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε»

Εκείνη την εποχή, το Παλάτι μοιράστηκε ότι ο βασιλιάς Κάρολος «ξεκίνησε ένα πρόγραμμα τακτικών θεραπειών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι γιατροί του συνέστησαν να αναβάλει τις υποχρεώσεις του προς το κοινό». Ο βασιλιάς ενημέρωσε προσωπικά τους γιους του, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, για τη διάγνωσή του, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το PEOPLE αναφέρει επίσης ότι νωρίτερα μέσα στο έτος, η πριγκίπισσα της Ουαλίας και ο βασιλιάς κατάφεραν να συναντηθούν στο νοσοκομείο, όταν πέρασαν από το The London Clinic για μερικές νύχτες τον Ιανουάριο. Εκείνη την εποχή, ο βασιλιάς Κάρολος υποβαλλόταν σε επέμβαση για διευρυμένο προστάτη, ενώ η Κέιτ έκανε «προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά».

Την Παρασκευή, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τη διάγνωση του καρκίνου της, όταν ανακοίνωσε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι, μετά την εγχείρηση στην κοιλιά της, η οποία, όπως είπε, ήταν «επιτυχής», αργότερα «οι εξετάσεις μετά την επέμβαση έδειξαν ότι υπήρχε καρκίνος».

Η πριγκίπισσα εξήγησε ότι επί του παρόντος υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία.

Η πριγκίπισσα Κέιτ πρόσθεσε ότι η ίδια και ο σύζυγος της πρίγκιπας Ουίλιαμ «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για το καλό της οικογένειας μας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό απαιτεί χρόνο. Μου πήρε χρόνο να αναρρώσω από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να ξεκινήσω τη θεραπεία μου».

«Γίνομαι πιο δυνατή»

Το βασιλικό ζεύγος έχει τρία παιδιά: Τον πρίγκιπα Γεώργιο, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σαρλότ, 8 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 5 ετών.

Η Κέιτ εξήγησε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα της ότι «μας πήρε χρόνο για να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σαρλότ και τον Λούις με τρόπο που να είναι κατάλληλος γι’ αυτούς και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαι εντάξει».

«Όπως τους έχω πει- είμαι καλά και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ- στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου», είπε.

*Με πληροφορίες από People | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Reuters