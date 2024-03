Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρά της ταρακουνήθηκαν το πρωί από σεισμό 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσε τη διακοπή των δρομολογίων σιδηροδρομικών συρμών υψηλής ταχύτητας, χωρίς πάντως να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 09:08 (τοπική ώρα· 02:08 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ιμπαράκι, βορειοδυτικά από το Τόκιο (χάρτης, επάνω, από το X), σε βάθος περίπου πενήντα χιλιομέτρων, ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Σταμάτησαν ορισμένα τρένα υψηλής ταχύτητας λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές ως αυτό το στάδιο εξαιτίας του σεισμού, ωστόσο σταμάτησαν ορισμένα τρένα υψηλής ταχύτητας, ή Σινκάνσεν, που εκτελούσαν δρομολόγια ανάμεσα στο Τόκιο και στην Κοριγιάμα, στον νομό Φουκουσίμα (βορειοανατολικά), λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Ο Χιρογιούκι Σανάντα, αξιωματούχος της ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας, διαβεβαίωσε πως δεν διαπιστώθηκε «καμιά ανωμαλία» στον ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό Τόκανι Νταΐνι, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη για ελέγχους ασφαλείας.

Tail end of the #earthquake here in Tokyo – thankfully it didn’t make my already chaotic living room even more messy #japan pic.twitter.com/BwBrhpMulD — James Reynolds (@EarthUncutTV) March 21, 2024

Η Ιαπωνία, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, συγκαταλέγεται στις χώρες όπου καταγράφονται πολλές από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις στην υφήλιο.

Στοιχειωμένη…

Η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον φοβερό σεισμό 9 βαθμών και το γιγαντιαίο τσουνάμι του Μαρτίου του 2011 στις βορειοανατολικές ακτές της, καταστροφή που άφησε πίσω κάπου 20.000 νεκρούς και αγνοούμενους.

Well, that woke me up! But nothing crazy in Tokyo, notifications went nuts and a little shaking. Hope people up north are safe! #earthquake #shibuya #tokyo pic.twitter.com/ORlSE1riJD — CashMeow (@CashMeowLIVE) March 21, 2024

Εκείνος ο σεισμός και το τσουνάμι που ακολούθησε οδήγησαν στο πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, το ένα από τα δυο χειρότερα στην παγκόσμια ιστορία, μαζί μ’ εκείνο στο Τσερνόμπιλ το 1986.

Στις αρχές Ιανουαρίου, σεισμός 7,5 βαθμών έπληξε τη χερσόνησο Νότο, που βρέχεται από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, και είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 230 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ κατέρρευσαν δεκάδες κτίρια και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ