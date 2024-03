Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από την περιοχή του νοσοκομείου al-Shifa στην Πόλη της Γάζας, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις λίγο πριν το ξημέρωμα, δήλωσε εκπρόσωπός του σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Έκκληση προς όλους που βρίσκονται εκεί και τους εκτοπισμένους στη συνοικία αλ-Ριμάλ, το νοσοκομείο al-Shifa και τις γύρω περιοχές: για την ασφάλεια σας, πρέπει άμεσα να εγκαταλείψετε την περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος στα αραβικά.

Amid the ongoing siege by Israeli tanks, the clamor of gunfire and explosions echo across al-Shifa Medical Complex in #Gaza.

Israeli forces have once again launched a raid on al-Shifa Medical Complex in Gaza trapping 30,000 #Palestinians inside and sniping at anyone who tries to… pic.twitter.com/DuhMiiwaxm

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 18, 2024