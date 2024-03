Συναυλία αλληλεγγύης από τους μουσικούς της Αθήνας στους μουσικούς της Γάζας

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 διοργανώνεται στο ΚΥΤΤΑΡΟ μία συναυλία με την πρωτοβουλία «Αλληλεγγύη από τους μουσικούς της Αθήνας στους μουσικούς της Γάζας». Στόχος της διοργάνωσης είναι το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί στο A shelter for Gaza’s artists, ένα crowdfunding των οργανισμών Al Kamandjâti, Edward Said National Conservatory of Music, Delia Arts Foundation και Jafra Productions.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν (αλφαβητικά)

Λιάκος Εισβολέας

Ματούλα Ζαμάνη

Καλογεράκη bros

Ναταλία Λαμπαδάκη

Πέτρος Μάλαμας

Δημήτρης Μητσοτάκης

Δημήτρης Μυστακίδης

Ορέστης Ντάντος

Γιάννης Παπαγεωργίου

Μαρία Παπαγεωργίου

Βασίλης Προδρόμου

Φώτης Σιώτας

Νεφέλη Φασούλη

Μάρθα Φριντζήλα



Πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση των Παλαιστίνιων καλλιτεχών

Καθώς οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό εναντίον του λαού της Γάζας με σκοπό την πλήρη εξάλειψη κάθε Παλαιστινιακού στοιχείου, όλες οι κοινωνικές ομάδες στην μαρτυρική αυτή περιοχή έχουν χάσει αθώες ανθρώπινες ζωές, ολόκληρο το βιός τους και τα σπίτια τους.

Εξ αιτίας αυτής της κατάστασης, στην Αθήνα έχει ξεκινήσει μία πρωτοβουλία αλληλεγγύης από ενεργούς μουσικούς οι οποίοι μέσω της τέχνης τους επιστρατεύονται για να συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση των Παλαιστινίων συνάδελφών τους και των οικογενειών τους στην Γάζα.

ΟΙ διοργανωτές αναζητούν και κλείνουν χώρους τέχνης, θέατρα και μουσικές σκηνές με σκοπό την συλλογή χρημάτων μέσω μουσικών παραστάσεων κάθε είδους μουσικής. Στις εκδηλώσεις αυτές, πέρα από μουσική, θα υπάρχουν χαιρετισμοί και ολιγόλεπτες ομιλίες από ανθρώπους που έχουν συμπαρασταθεί έμπρακτα πολλά χρόνια στον λαό της Παλαιστίνης και είναι βαθιά γνώστες του εβδομηνταπεντάχρονου μαρτυρίου του.

Με σκοπό την στέγαση των μουσικών με τις οικογένειές τους και κάλυψη των πρώτων αναγκών

Η αποστολή των χρημάτων της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει μέσω ασφαλούς οδού καθότι υπάρχει άμεση επαφή με τους υπευθύνους που ξεκινήσανε το Fundraiser project «SHELTER FOR GAZA ARTISTS» αλλά και τους Παλαιστίνιους της Γάζας που είναι τελικοί αποδέκτες της ενίσχυσης και συντονίζουν την διαχείριση των χρημάτων και τις σχετικές ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί χώρος για την στέγαση των μουσικών με τις οικογένειές τους και κάλυψη των πρώτων αναγκών, σε πρώτη φάση.

Σε δεύτερη φάση, θα ξεκινήσουν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις από τους ίδιους τους μουσικούς καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα ψυχικά τραυματισμένα παιδιά της Γάζας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το «SHELTER FOR GAZA ARTISTS» προς χάριν του οποίου γίνεται η εκστρατεία αλληλεγγύης από τους μουσικούς της Αθήνας, παρακαλώ δείτε εδώ:

https://www.gofundme.com/f/srmap-a-shelter-for-gazas-artists

Πληροδφορίες

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

ΚΥΤΤΑΡΟ

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

www.kyttarolive.gr

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: 20.30

ΕΝΑΡΞΗ: 21.00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 10€

Προπώληση εισιτηρίων: MORE.COM