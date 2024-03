Πέθανε ο τραγουδιστής των Cockney Rebel Steve Harley

Το είδωλο της ροκ Steve Harley, γνωστός για την επιτυχία του Make Me Smile (Come Up And See Me), έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια.

Ο frontman των Cockney Rebel πέθανε στο σπίτι του στο Suffolk το πρωί της Κυριακής μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Ο Steve Harley έκανε περιοδεία, αλλά αναγκάστηκε να ακυρώσει εμφανίσεις του τον περασμένο μήνα για να υποβληθεί σε θεραπεία.

«Λόγω της συνεχιζόμενης θεραπείας του για τον καρκίνο, ο Steve Harley δεν μπορεί να εμφανιστεί σε καμία συναυλία το 2024» έγραφε η επίσημη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του.

Ήλπιζε για μια διαφορετική χρονιά

«Ο Steve ελπίζει πως την επόμενη χρονιά θα είναι εντελώς διαφορετική. Εκτιμά όλα τα καλά σας λόγια και τις καλές ευχές σας», σημείωνε το μήνυμα της ομάδας του Steve Harley.

Ο Steve Harley έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1970, καλύπτοντας μια σειρά από στυλ, από ποπ έως prog rock.

Είχαν πέντε άλμπουμ που μπήκαν στο UK Albums Chart και 12 singles στο UK Singles Chart.

Ο μπασίστας του συγκροτήματος Paul Jeffreys είχε σκοτωθεί στον μήνα του μέλιτος με τη σύζυγό του στη βομβιστική επίθεση στο Lockerbie το 1988.

Το αρχικό συγκρότημα αποτελούνταν από τους Harley, Jeffreys, Jean-Paul Crocker, τον ντράμερ Stuart Elliott και τον κιθαρίστα Nick Jones.