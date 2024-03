Την τελευταία του πνοή άφησε ο Πολ Αλεξάντερ σε ηλικία 78 ετών. Ο Polio Paul (όπως ήταν γνωστός λόγω της πολιομυελίτιδας), έζησε για 70 χρόνια μέσα σε έναν σιδερένιο πνεύμονα.

Ο Πολ ήταν παράλυτος από την αριστερή πλευρά από το 1952 όταν σε ηλικία 6 ετών προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Επέστρεψε στο σπίτι του μετά από το παιχνίδι με τους φίλους του έχοντας πυρετό και πονοκέφαλο και μέσα σε λίγες μέρες ο ιός εξαπλώθηκε με αποτέλεσμα οι γονείς του να το μεταφέρουν εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Τέξας.

Εκεί, οι γιατροί τον χειρούργησαν για να απομακρύνουν τις βλέννες που είχαν γεμίσει τους πνεύμονές του καθώς ο οργανισμός του ήταν αδύνατον να τις αποβάλει.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Paul Alexander, the man who spent the longest time inside an iron lung.

Paul spent over 70 years of his life confined to the iron lung after being paralyzed by Polio at six years old.https://t.co/fT3hltrmha

— Guinness World Records (@GWR) March 13, 2024