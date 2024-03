Αναβλήθηκε το Νταντί – Ρέιντζερς λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου (pic+vid)

Aναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου, μετά από έντονη βροχόπτωση, η προγραμματισμένη για σήμερα αναμέτρηση ανάμεσα στην Νταντί και την Ρέιντζερς στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής στη Σκωτία. Σε ανακοίνωσή της η ομάδα της Ρέιντζερς δήλωσε «εξαιρετικά απογοητευμένη και θυμωμένη» από την καθυστερημένη αναβολή του αγώνα.

Philippe Clement spoke to RangersTV following the postponement of today’s match against Dundee at Dens Park. pic.twitter.com/63hkKUeuE2

Το γήπεδο κρίθηκε ακατάλληλο μετά από μια δεύτερη επιθεώρηση γηπέδου στις 12:15. Είναι το τέταρτο παιχνίδι που αναβάλλεται στο «Dens Park» αυτή τη σεζόν μετά από έντονη βροχόπτωση.

❌ GAME OFF: Today’s match against Dundee has been postponed.

The club will make further comment in due course. pic.twitter.com/wb9w0rl258

