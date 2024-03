Απίστευτο περιστατικό! - Σμήνος μελισσών διέκοψε... αγώνα τένις στο Indian Wells

Ένα σμήνος μελισσών έκανε την εμφάνισή του στον προημιτελικό αγώνα τένις μεταξύ του Κάρλος Αλκαράθ και του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο BNP Paribas Open την Πέμπτη, αναγκάζοντας τους υπευθύνους του τουρνουά να διακόψουν για σχεδόν δύο ώρες.

Στα πλάνα φαίνεται ο Αλκαράθ να παλεύει να διώξει τις μέλισσες που βούιζαν γύρω του προτού τρέξει να καλυφθεί.

Δεκάδες έντομα προσκολλήθηκαν επίσης στην εναέρια κάμερα που διασχίζει το γήπεδο και ένας άνδρας χωρίς προστατευτική κάλυψη χρησιμοποίησε ηλεκτρική σκούπα για να τις καθαρίσει.

To reach the semis of #IndianWells , Carlos Alcaraz had to get through Alexander Zverev and…a swarm of bees! 😳 pic.twitter.com/cK04DmlvAY

Οι παίκτες αποχώρησαν από το γήπεδο κατά τη διάρκεια της πολύωρης διακοπής. Όταν επέστρεψαν, ο chair umpire τους είπε ότι υπήρχαν ακόμα μερικές μέλισσες τριγύρω και ο Ζβέρεφ αστειεύτηκε ότι ήταν μια χαρά για να παίξει στη δική του πλευρά του γηπέδου.

Ο καθαριστής μελισσών κλήθηκε πίσω στο γήπεδο με ένα μπουκάλι ψεκασμού και αποθεώθηκε από το κοινό. Πόζαρε για selfies με τους οπαδούς, κάνοντας τον Αλκαράθ και τον Ζβέρεφ να γελούν καθώς τον έβλεπαν να περιφέρεται στις θέσεις ψεκάζοντας για τις μέλισσες. Ο άνδρας περιέλουσε επίσης τους τοίχους γύρω από το γήπεδο.

Lance Davis of Killer Bee Live Removal had to retrieve his truck from the repair shop and make a mercy dash to Indian Wells Tennis Garden! 🐝

— ATP Tour (@atptour) March 15, 2024