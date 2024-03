Ακόμα ένας Ρώσος ολιγάρχης που συνδέεται με τον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Lukoil (ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας) πέθανε «ξαφνικά».

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο πετρελαϊκός κολοσσός, ο οποίος με επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, γνωστοποίησε ότι ο αντιπρόεδρος της εταιρίας, Βιτάλι Ρομπέρτους πέθανε σε ηλικία 54 ετών, χωρίς όμως να αναφερθεί στις συνθήκες θανάτου.

On March 13, the company reported the death of Lukoil vice-president Vitaly Robertus. He died at the age of 53. The company did not disclose the cause of death of the vice-president.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Βιτάλι Βλαντιμίροβιτς Ρομπέρτους, αντιπρόεδρος της εταιρείας, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση της Lukoil.

Πρόκειται για τον τέταρτο τουλάχιστον θάνατο κορυφαίου στελέχους της Lukoil τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανέφερε το ρωσικό δημοσίευμα RTVI.

Ο συγκεκριμένος θάνατος έρχεται να προστεθεί στους πολλούς ανεξήγητους θανάτους επιφανών Ρώσων και αξιωματούχων μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι ο Ρομπέρτους εργάστηκε αποκλειστικά στον πετρελαϊκό κολοσσό αμέσως μετά την αποφοίτησή του και προσέφερε τις υπηρεσίες τους για πάνω από 30 χρόνια αρχικά ως οικονομολόγος και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα στάδια επαγγελματικής εξέλιξης.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση του είχαν απονεμηθεί «κρατικά και υπηρεσιακά βραβεία για την επιτυχία του στην ανάπτυξη του εγχώριου συγκροτήματος καυσίμων και ενέργειας».

«Στη μνήμη μας θα παραμείνει ένας ταλαντούχος ηγέτης, ένας πολύπλευρος άνθρωπος, ένας συμπαθής σύντροφος», αναφέρεται ακόμα στο δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Lukoil. «Η ομάδα της LUKOIL εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Βιτάλι Βλαντιμίροβιτς Ρομπέρτους».

Russian Lukoil reported the sudden death of Vitaly Robertus, 53-year-old vice president of the company.

Robertus’s death is the fourth among Lukoil’s top managers in the last two years.

